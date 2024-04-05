В ночь на 5 апреля Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников. По данным Минобороны России, над регионом было уничтожено 44 БПЛА. Украинские СМИ сообщили, что в результате атаки якобы были «уничтожены» шесть самолетов на аэродроме Морозовск. Российские военные блогеры не подтвердили эту информацию. Что известно об атаке и ее последствиях, ― в материале RTVI.

В результате атаки на военный аэродром в Морозовске якобы были «уничтожены» шесть самолетов и повреждены еще восемь, утверждает Украинская служба Би-би-си со ссылкой на источники в силовых структурах Украины. Аналогичную информацию привели Reuters, УНИАН, «РБК-Украина» и «Громадське» со ссылкой на источники в СБУ.

Минобороны России не комментировало данные украинских СМИ о якобы уничтожении самолетов на аэродроме в Ростовской области.

Телеграм-канал «Рыбарь» бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны Михаила Звинчука подтвердил, что основной целью атаки БПЛА был аэродром Морозовск. По его данным, 26 дронов были сбиты расчетами ЗРПК «Панцирь-С1», еще 18 — стрелковыми отрядами.

«Судя по появившимся в Сети видео, дроны шли на предельно малой высоте, что повышало их скрытность от средств радиолокационного обнаружения», — отметил «Рыбарь».

Утверждения о якобы уничтожении шести самолетов в публикации канала названы «плодом фантазии» украинских пропагандистов.

«Два майора» сообщили, что в результате атаки БПЛА на Ростовскую область все самолеты на аэродроме в Морозовске «целые». Телеграм-канал Fighterbomber пишет, что в результате атаки дронов потерь «в людях и технике» нет, потому что об ударе «знали» и заранее «вывелись» из-под него.

По данным телеграм-канала «Воевода Вещает», «90 процентов [БПЛА] сбито в воздухе», а остальные «никуда не попали». Автор канала указал, что беспилотники летели над Морозовском «вдоль по самому длинному маршруту».

«Никакой военной необходимости прокладывать маршрут через город для скрытности нет. <…> Расчет на то, что их будут сбивать над городом и возникнут сопутствующие разрушения у мирняка», — отметил он.

В то же время «Рыбарь» обратил внимание на то, что возможности ВСУ по поражению российских объектов на удалении от линии соприкосновения «повысились». «Это вновь поднимает вопрос и о мерах противодействия (стрелковые отряды раз за разом доказывают эффективность), и мерах защиты авиации на базах», — подчеркнул телеграм-канал.

Последствия атаки БПЛА на Ростовскую область

Телеграм-канала SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил, что в первом часу ночи в Морозовском районе Ростовской области раздались взрывы. Также местные жители заметили несколько ярких вспышек в небе.

По информации телеграм-канала Baza, атака беспилотников на Ростовскую область началась около 1:30 мск. Примерно через полчаса несколько дронов атаковали Морозовскую электроподстанцию, утверждается в публикации. По данным канала, в результате взрыва беспилотников повреждения получили административное здание, автомобили и трансформаторы.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в Морозовском районе были сбиты по меньшей мере 40 дронов. По его словам, в результате была повреждена электроподстанция, из-за чего пропало электричество в некоторых районах Морозовска. Ущерб, нанесенный подстанции, губернатор оценил как незначительный. На фоне атаки БПЛА компания «Донэнерго», обеспечивающая подачу электроэнергии в регионе, сообщала о «частичном отключении потребителей» в результате «технологического нарушения в сети».

Власти Морозовского района рассказали РИА Новости, что всего без света остались порядка 1,6 тыс. жителей. К 11:00 электроснабжение в Морозовске и его окрестностях было полностью восстановлено, сказал ТАСС глава района Петр Тришечкин.

По данным Голубева, в результате ночной атаки беспилотников в Морозовском районе пострадавших нет. Однако днем 5 апреля губернатор сообщил, что восемь человек пострадали при детонации взрывного устройства на упавшем БПЛА недалеко от аэродрома в Морозовске. По словам главы региона, они проводили следственные действия на месте падения дронов.

«Раненые доставлены в районную больницу, где им оказывается медицинская помощь. В Морозовск направлены дополнительные бригады медиков. Проводятся следственные действия», — написал губернатор.

Таке Голубев сообщил, что несколько жилых домов получили «незначительные повреждения». «В 16-квартирном доме выбиты стекла в нескольких квартирах. На частном подворье повреждено ограждение и хозпостройки. Жителям будет оказана помощь в восстановлении имущества», — написал глава региона.

По информации SHOT, обломки одного из беспилотников упали возле частного дома, в результате чего погиб сторожевой пес по кличке Дозор, находившийся во дворе. При этом хозяева собаки не пострадали — по данным канала, в момент атаки они спустились в подвал. В самом доме выбиты стекла, повреждены стены и забор.