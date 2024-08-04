Президент США Джо Байден перешел на «недипломатический язык» в состоявшемся 1 августа телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, попросив его «перестать нести чушь» о переговорах с ХАМАС и не воспринимать помощь Вашингтона как нечто «само собой разумеющееся», передает Channel 12.

По данным канала, израильский премьер в ходе беседы заявил американскому лидеру о прогрессе в переговорах с ХАМАС и анонсировал скорую отправку делегации в Палестину. Times of Israel напоминает, что переговоры о прекращении огня длятся уже несколько месяцев и до сих пор не дали никаких ощутимых результатов. Байден ранее делился предположением о том, что Нетаньяху намеренно затягивает переговорный процесс по внутриполитическим причинам.

В канцелярии премьер-министра Израиля отказались комментировать содержание его «закрытых бесед с президентом США», но заверили, что Нетаньяху по-прежнему стремится к освобождению заложников. Глава израильского правительства «не вмешивается в американскую политику и будет работать с любым избранным президентом, а также ожидает, что американцы не будут вмешиваться в израильскую политику», подчеркнули в его офисе.

The New York Times утверждает, что в том же телефонном разговоре Байден назвал «несвоевременным» убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, пояснив, что оно было совершено «как раз в тот момент, когда американцы надеялись» на выход переговоров в финальную стадию.

Накануне, 3 августа, Израиль провел переговоры с посредничающим в этом процессе Египтом, но прорыва не произошло. Axios пишет, что израильская сторона выдвинула новые требования — в том числе создание международного механизма против поставок оружия с юга сектора Газа на север. ХАМАС категорически их отверг.

Ранее Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников сообщил, что Вашингтон и Тель-Авив 5 августа ждут иранского удара в ответ на убийство Хании. В свою очередь источники телеканала Sky News Arabia в «западной разведке» предположили, что Иран и «Хезболла» могут напасть на Израиль в ночь на 13 августа — в Девятое ава (Тиш’а бе-ав). Это знаковая для еврейского народа дата — день национального траура, когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы.