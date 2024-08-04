США и Израиль допускают, что Иран в ответ на убийство в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании может нанести удар по израильской территории в понедельник, 5 августа. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на троих американских и израильских чиновников.

По словам двух американских источников издания, в субботу, 3 августа, на Ближний Восток прибыл глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) генерал Майкл Курилла. Один из собеседников портала рассказал, что этот визит был запланирован еще до недавней эскалации ситуации, но теперь ожидается, что генерал воспользуется поездкой, чтобы мобилизовать коалицию стран для защиты Израиля.

Чиновники США ожидают, что Иран будет действовать по тому же сценарию, что и при апрельской атаке на Израиль, но на этот раз удар будет «потенциально более масштабным», и в нем может быть задействовано радикальное ливанское шиитское движение «Хезболла».

Израиль 1 апреля нанес авиаудар по иранскому консульству в Дамаске, при котором погибли более 10 человек, в том числе двое высокопоставленных генералов Корпуса стражей исламской революции (КСИР). После этого Иран в ночь на 14 апреля атаковал Израиль сотнями беспилотников и ракет, которые были сбиты израильскими ВС при поддержке военных с американских баз и ПВО Иордании.

Газета The New York Times (NYT) 31 июля сообщила со ссылкой на трех иранских чиновников, что Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ в ответ на убийство Хании нанести прямой удар по Израилю. В публичном заявлении по поводу гибели главы политбюро ХАМАС Хаменеи также говорил, что Израиль создал повод для «сурового наказания» и что Тегеран «считает своим долгом отомстить за кровь» Хании.

Источники NYT сообщали, что иранское военное командование рассматривает вариант комбинированной атаки беспилотниками и ракетами по военным объектам в окрестностях Тель-Авива и Хайфы. В Пентагоне 2 августа сообщили, что в ответ на угрозы со стороны Ирана США направляют на Ближний Восток дополнительные силы для защиты Израиля.

Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании

Исмаил Хания был убит 31 июля в Тегеране, куда он прибыл на инаугурацию избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана. По резиденции, в которой остановился Хания, был нанесен ракетный удар, в результате которого погиб он сам и его телохранитель Васим Абу Шабаан. Иран и ХАМАС обвинили в убийстве Хании Израиль и пообещали ответные действия.

В МИД России осудили убийство Хании, отметив, что оно «крайне негативно отразится на ходе опосредованных контактов между ХАМАС и Израилем», в рамках которых согласовывались условия прекращения огня в секторе Газа. В Кремле заявили, что удар по тегеранской резиденции, где остановился Хания, был направлен против попыток установления мира в регионе.

Президент США Джо Байден тоже признал, что гибель Хании не поспособствовала достижению перемирия в секторе Газа. «Не помогло», — сказал Байден на вопрос о том, как убийство Хании повлияло на переговоры о прекращении огня.