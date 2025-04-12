Встреча американских и украинских чиновников по поводу предложений США о сделке по редкоземельным металлам прошла в «антагонистической» атмосфере, пишет Reuters со ссылкой на осведомленный о ходе переговоров источник. По его оценке, перспективы прорыва в этом вопросе невелики.

По словам собеседника агентства, напряженность на переговорах, состоявшихся в Вашингтоне 11 апреля, возникла из-за последнего проекта предложения администрации Трампа, который оказался более обширным и «максималистским», чем первоначальная версия.

«Обстановка на переговорах очень антагонистическая», — сказал источник. Представитель Министерства финансов США подтвердил факт обсуждения, назвав его «техническим по своей сути».

Новый американский проект условий сделки предполагает, что США получат привилегированный доступ к украинским месторождениям полезных ископаемых, а Киев будет обязан направлять в совместный инвестиционный фонд все доходы от эксплуатации природных ресурсов своими государственными и частными компаниями, но при этом не получает от Вашингтона никаких гарантий безопасности, хотя именно они являлись приоритетом для украинского лидера Владимира Зеленского.

Источник Reuters рассказал, что в документе также содержится требование США к Международной корпорации по финансированию развития правительства США взять под контроль транзитный трубопровод «Газпрома», по которому российский газ поставлялся через украинскую территорию в Европу.

По словам источника, украинское правительство наняло юридическую фирму Hogan Lovells в качестве внешнего консультанта по сделке по добыче полезных ископаемых. Ранее Зеленский заявил, что эта сделка должна быть выгодной обеим сторонам и способствовать модернизации Украины.

Несколько осведомленных источников утверждают, что высокопоставленные украинские чиновники, включая премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра финансов Сергея Марченко, через две недели прибудут в Вашингтон для участия в заседаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка, а 25 апреля там же состоится министерская встреча по Украине.