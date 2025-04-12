США в рамках проекта соглашения о полезных ископаемых потребовали от Киева передать им контроль над трубопроводом «Газпрома», проходящим по украинской территории. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник. По его словам, обсуждение документа, в котором отсутствуют гарантии безопасности для Украины, прошло напряженно.

Переговоры прошли 11 апреля, рассказал собеседник агентства. В Минфине США подтвердили Reuters эту информацию.

Источник сообщил, что одним из главных неприятных сюрпризов для украинской стороны оказалось включенное в проект соглашения требование Вашингтона о том, чтобы Международная корпорация по финансированию развития правительства США (DFC) «взяла под контроль газопровод от российского энергетического гиганта «Газпром» через Украину в Европу».

Реакция украинской стороны не приводится, но собеседник Reuters уточнил, что Киев нанял юристов из международной фирмы Hogan Lovells в качестве внешнего консультанта по сделке.

Источник агентства добавил, что «перспективы прорыва» по сделки малы, особенно с учетом «антагонистической атмосферы» состоявшейся встречи.

«Напряжение на переговорах в Вашингтоне возникло из-за последнего проекта предложения администрации Трампа, который является более объемным, чем первоначальная версия», — сказал он.

В статье отмечается, что обновленная версия проекта соглашения предполагает, что США получат особый доступ к месторождениям полезных ископаемых Украины. Также будет создан американо-украинский фонд (его будет контролировать американская сторона), куда будут поступать все доходы от эксплуатации природных ресурсов украинскими государственными и частными фирмами.

«Однако предлагаемая сделка не предоставит Киеву гарантий безопасности со стороны США — главного приоритета президента Украины Владимира Зеленского», — говорится в материале.

Источники Reuters также сообщили, что 25 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и другие высокопоставленные украинские чиновники прибудут в Вашингтон для участия в заседаниях МВФ и Всемирного банка, где также пройдет межправительственная встреча по вопросам американо-украинских отношений.

Ранее New York Times сообщил, что новый проект соглашения включает в себя следующие пункты: Украина должна возместить США миллиарды, которые она получила в виде военной и финансовой помощи, начиная с 2022 года, а также отдавать около 50% прибыли, полученной при разработке природных ресурсов, которая будет поступать в спецфонд.

Источник в правительстве Украины сообщал изданию «Страна.ua», что переговоры двух стран по сделке идут тяжело: «Американцы дали понять, что мы должны подписать то, что они предлагают. Какие-либо принципиальные правки они отвергают».

Президент Украины Владимир Зеленский называл новую версию документа несправедливой по отношению к украинской стороне. Кроме того, он подчеркивал, что Киев не будет считать оказанную ранее американскую помощь долгом.

Сделка Киева и Вашингтона по редкоземельным металлам

Заключение сделки по редкоземельным металлам сорвалось в конце февраля после визита Зеленского в Вашингтон. Тогда между ним и Трампом произошла перепалка, в результате которой украинского лидера попросили удалиться из Белого дома.

4 марта Зеленский заявил, что сожалеет о конфликте с Трампом. 10 марта спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф рассказал в эфире Fox News, что президент Украины направил Трампу письмо с извинениями за инцидент в Овальном кабинете Белого дома.

Financial Times со ссылкой на двух украинских чиновников писала 21 марта, что администрация президента США добивается новых условий по ресурсной сделке с Украиной, чтобы получить доступ к полезным ископаемым и энергетическим активам Киева. По информации издания, Вашингтон пытается расширить свои требования и включить в соглашение пункты, касающиеся украинских АЭС. 24 марта Трамп заявил о достижении договоренности с Украиной по сделке о редкоземельных металлах.