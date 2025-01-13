В компании «Газпром» могут почти вдвое сократить численность сотрудников центрального аппарата — с 4,1 тысячи до 2,5 тысячи человек. Об этом пишет портал 47news со ссылкой на письмо зампредседателя правления корпорации Елены Илюхиной главе «Газпрома» Алексею Миллеру.

Официальный представитель компании подтвердил изданию подлинность письма. В нем говорится, что за 20 лет численность администрации «Газпрома» выросла в несколько раз, достигнув более 4,1 тысячи человек, а фонд оплаты труда составляет более 50 млрд рублей.

В документе отмечается, что стоящие перед «Газпромом» вызовы требуют сократить сроки принятия решений, исключить дублирующие функции и чрезмерную бюрократию, повысить нацеленность на результат сотрудников, задействованных в ключевых для компании процессах, а также оптимизировать издержки на всех уровнях управления и производства.

С учетом этого предлагается сократить численность администрации «Газпрома» до 2,5 тыс. человек. В качестве примера приводится госкорпорация «Росатом», где при общем количестве сотрудников в 350 тысяч человек в управленческий аппарат входят 1 246 человек.

«Средства высвобожденные от сокращения расходов на оплату труда и социальные выплаты, направить на мероприятия по повышению мотивации и развитию персонала», — предлагается в письме.

Источники 47news в «Газпроме» называют эту фразу «успокоительной фигурой речи», утверждая, что рассчитывать на повышение зарплат оставшихся сотрудников за счет уволенных «наивно».

Чтобы не допустить рост численности администрации «Газпрома», предлагается ускорить автоматизацию и цифровизацию процессов учета, планирования и контроля, а также организовать «бесшовный» обмен информацией между подразделениями.

Зампреду правления «Газпрома» по безопасности Сергею Хомякову и руководителю аппарата правления Ирине Милютиной поручено провести аудит подразделений и до 15 февраля представить Миллеру «предложения по высвобождению персонала, а также переводу персонала в иные подразделения и дочерние общества».

Также предлагается установить показатели общего и индивидуального КПД для всех сотрудников администрации «Газпрома» и дать главам отделов больше возможностей для премирования подчиненных в зависимости от результатов их работы. По мнению собеседников 47news, такие масштабные перемены говорят о изменении «всей структуры управления» компанией. Публично «Газпром» не сообщал о планах сократить численность сотрудников центрального аппарата.

10 января США ввели масштабные санкции против российских нефтедобывающий предприятий, включая «Газпром нефть». В компании отметили, что готовилась к подобным сценариям последние два года, и многие ограничения уже учтены в операционных процессах. После официального объявления Минфина США о санкциях акции «Газпрома» поднялись в цене.

В октябре 2024 года «Газпром» отчитался об убытке в размере 309,11 млрд рублей за предыдущие девять месяцев. По итогам 2023 года Forbes внес компанию в топ-10 самых убыточных. При этом журнал отметил, что убыток «Газпрома» имел «скорее бухгалтерский характер, чем отражал фактическое состояние бизнеса». Чистый денежный поток от операционной деятельности компании «не только не уменьшился, но даже вырос на 5%» по итогам 2023-го, отмечал Forbes.