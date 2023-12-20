В Наро-Фоминске в районе Краснопресненского пруда упал беспилотник. Об этом сообщают телеграм-каналы SHOT, «112» и «Осторожно, Москва» со ссылкой на местных жителей.

По предварительным данным, пострадавших в результате крушения дрона нет.

По информации SHOT, в городе перекрыта Магистральная улица. Очевидцы происшествия сообщают, что обломки БПЛА упали рядом с проезжей частью.

Как пишет «112», место оцепили, там работают экстренные службы. В связи с произошедшим образовалась огромная пробка, люди не могут проехать домой.

Минобороны России заявлений о работе ПВО в Московской области пока не делало. В 21:46 в ведомстве отчитались об отражении атаки беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.

Днем ранее, 19 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о работе ПВО в Одинцовском округе. Московская область стала третьим российским регионом, который подвергся атакам дронов в этот день. Утром Минобороны сообщало, что ВСУ пытались несколько раз атаковать Брянскую область. В 11:10 средства ПВО также уничтожили беспилотник над Калужской областью.

За два дня до этого, 17 декабря, ПВО перехватили 35 беспилотников над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями. Предыдущая массовая атака дронов на российскую территорию была зафиксирована вечером 15 декабря: тогда российские средства ПВО сбили 26 украинских беспилотников над Крымским полуостровом, сообщали в Минобороны. Позже там отчитались об уничтожении еще шести украинских беспилотников.