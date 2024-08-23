Снайперы Росгвардии по Волгоградской области нейтрализовали четверых заключенных, взявших в заложники сотрудников исправительной колонии №19 в Суровикино, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства. Заложники освобождены, добавили в Росгвардии.

По сообщению ведомства, снайперы спецподразделений Росгвардии по Волгоградской области ликвидировали радикалов «четырьмя точными выстрелами».

В то же время Baza пишет, что, предварительно, двое из захвативших ИК-19 заключенных — Темур Хусинов и Рустамчон Наврузи — выжили после штурма колонии, они якобы «получили ранения и находятся в тяжелом состоянии».

Shot изначально написал, что двум радикалам оказываются реанимационные действия, но позже сообщил, что это не помогло, «оба радикала умерли, их сообщники были убиты сразу».

По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, бывшего советника главы Росгвардии, в операции по освобождению заложников наряду со спецназом ФСИН «Барс» участвовал СОБР Волгоградского управления Росгвардии, для обеспечения безопасности привлекался ОМОН.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что штурм колонии начался в 16 часов и продлился полчаса.

Захват заложников в ИК-19 произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. Baza писала, что минимум пятерым пострадавшим удалось сбежать от захватчиков. Среди сбежавших — один заключенный и четыре сотрудника исправительной колонии, в том числе начальник ИК-19 Андрей Девятов, который поступил в отделение реанимации, отмечал канал.

Список преступников, захвативших ИК-19, ранее опубликовал Shot (позже аналогичные данные привел ТАСС). Ими оказались уроженцы Узбекистана Рамзидин Тошев (28 лет) и Темур Хусинов (29 лет), а также уроженцы Таджикистана Рустамчон Наврузи (23 года) и Назирчон Тошов (28 лет).

Трое из радикалов были осуждены за торговлю наркотиками, еще один — за непредумышленное убийство в ходе драки.

По сообщению ФСИН, от рук преступников скончались четверо сотрудников ИК-19. В заложники были взяты восемь сотрудников колонии и четверо осужденных, отметили во ФСИН.

Захватчики объявили себя «моджахедами Исламского государства»*. Свои действия они назвали «местью» за террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл».

СК по факту захвата заложников возбудил уголовное дело по статьям о захвате заложников (ч. 4 ст. 206 УК) и дезорганизации деятельности исправительных учреждений (ч. 3 ст. 321 УК).

* запрещенная в России террористическая организация