Один человек погиб после размыва временной перемычки на Беломорско-Балтийском канале в Карелии, сообщил Государственный комитет региона по обеспечению жизнедеятельности и безопасности.

По данным телеграм-канала Shot, погибший — машинист экскаватора, который работал в зоне подтопления. «Его вместе с техникой снесло мощным потоком воды», — утверждает канал.

По данным комитета, в результате ЧП девять человек пострадали. Еще семеро, в том числе трое детей, были спасены.

«Судьба двоих женщин пока неизвестна», — говорится в сообщении.

Утром 29 июля глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что в республике между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. В зону подтопления попали населенные пункты при 11-м шлюзе и СНТ «Балтийский». В связи с ЧП в Сегежском округе Карелии ввели режим чрезвычайной ситуации.

МЧС проводит поисково-спасательные работы в зоне аварии. В ведомстве сообщили, что после прорыва дамбы пропали шестеро человек. Позднее спасатели обнаружили живыми двух детей и двух взрослых, их передали медикам. Поиски еще двух пропавших продолжаются.

Власти Карелии находятся в процессе «мобилизации трудовых резервов и техники» после размытия перемычки Беломорско-Балтийского канала, сообщили РБК в пресс-службе подведомственного Минтрансу ФКУ «Ространсмодернизация», занимавшегося реконструкцией канала. В учреждении заявили, что к месту прорыва подвозят песок и щебень для выполнения восстановительных работ.