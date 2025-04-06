Циклон «Зион» вернул зиму в московский регион: за сутки, согласно прогнозам, в общей сложности выпадет более 100% месячной нормы осадков, при этом ожидаются метели, гололед и порывы ветра до 20 м/с. Сугробы выросли до 9 см, на дорогах начались массовые ДТП.

Самый высокий снежный покров в столице к утру 6 апреля сформировался в районе московской метеостанции Балчуг и в подмосковных Коломне и Серпухове. Наиболее обильные осадки выпали в южных районах области.

«Снегопады идут практически в широтном направлении с запада на восток — в Смоленской, Калужской, Московской, Владимирской и Нижегородской областях, южнее — осадки переходят в дождь. И это только начало», — пишет в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Глава московского метеобюро Татьяна Позднякова подтверждает: «На этом циклон не остановится, в течение дня снег будет сыпать и сыпать, при ветре до 17м/с местами станет отмечаться метель».

В центре «Фобос» уточнили, что днем 6 апреля погодные условия в Москве будет определять пришедший с юго-запада циклон «Зион» и связанный с ним теплый атмосферный фронт. Погода ожидается пасмурная, с обильными осадками в виде снега, в том числе метель.

«Температура воздуха −0…−2°, по области −3…+2°. Ветер северо-восточный 5—10 м/с с порывами до 11—16 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 742 мм рт. ст., что ниже нормы», — уточнили в центре.

В столичном департаменте транспорта предупредили о сложной обстановке на дорогах и призвали водителей, которые уже успели сменить резину на летнюю, пользоваться общественным транспортом. Из-за скользкого дорожного покрытия уже произошло несколько массовых ДТП: в частности, на внутренней стороне 38-го км МКАД столкнулись четыре автомобиля, сразу несколько аварий зафиксировано на трассе М4 в районе Домодедово.

В Москве из-за неблагоприятных погодных условий временно приостановлена работа сервисов аренды электросамокатов и велосипедов. «С возвращением хорошей погоды они продолжат работу. Рекомендуем владельцам личных самокатов и велосипедов отказаться от поездок в это время и пользоваться городским транспортом», — обратились к жителям и гостям столицы в дептрансе.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявлял RTVI, что в первое воскресенье апреля наступит похолодание, которое сохранится в последующие несколько дней. При этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд утверждает, что температура в апреле в среднем все равно будет выше климатической нормы.