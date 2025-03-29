Предназначенные для Украины 49 танков M1A1 Abrams, прибывших из Австралии, застряли в Польше из-за того, что американский пункт, где они находятся, приостановил работу. Об этом пишет американский журнал National Interest.

Общая сумма «ценных машин» — 245 млн долларов. Австралия в прошлом году решила подарить Украине эти танки, так как США начали передавать Канберре модернизированную версию Abrams — M1A2, которых в общей сложности будет 75 единиц, отмечается в статье.

При этом Вашингтон не был доволен решением австралийской стороны, так как считает, что эти устаревшие танки не совсем подходят Украине, отмечается в статье.

«Один американский чиновник, пожелавший остаться неназванным <…> заявил, что правительство США предостерегло Австралию от передачи устаревших танков из-за логистических расходов и трудностей с обслуживанием машин на территории Украины», — уточняет National Interest.

Первоначально казалось, что этот вопрос решаем: издание пишет, что американские военные построили в Польше современный ремонтный склад Powidz APS-2 для обслуживания танков Abrams и обучения их использования, но не для украинцев, а польских коллег. Объект находится недалеко от границы с Украиной.

Всего у США в Европе расположены семь объектов, включая польский. Особенность Powidz APS-2 в том, что он «может сократить сроки развертывания бронетехники НАТО в Восточной Европе с более чем 60 дней до недели».

По данным National Interest, из-за текущего «политического климата» есть вероятность, что австралийские танки застрянут в Польше «на несколько дополнительных недель или дольше» и техника «будет собирать пыль» в республике.

В статье уточняется, что информация об этом вызвала «гнев со стороны австралийских чиновников». Например, австралийский генерал-майор в отставке Мик Райан заявил, что если США не могут справиться с этим, то Канберра должна изучить вариант, как поскорее доставить танки Украине при помощи Польши «или даже частных подрядчиков».

Как уточнял 22 марта телевещатель ABC Australia, обслуживание танков на объекте около польского города Жешув было приостановлено после того, как США по решению американского лидера Дональда Трампа приостановили военную помощь Украине. При этом министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что на складе были проблемы, которые спустя неделю устранили, добавив: «Мы внимательно следим за поступлением помощи Украине».

В Минобороны Австралии сообщили, что ведомство «тесно сотрудничает с партнерами, включая Соединенные Штаты, чтобы обеспечить поставку танков M1A1 Abrams на Украину при первой возможности». В министерстве отметили, что поставки танков — это часть соглашения о военной помощи Киеву на общую сумму более чем 1,5 млрд долларов.

Ранее министерство признало, что отправка военной техники Украине — это «сложный» процесс. Австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе назвал это «трудной задачей»: «Правительство делает все возможное, чтобы оказать поддержку в ускоренном порядке, но мы знаем, что есть проблемы с логистикой».

Источники ABC News в правительстве подтвердили, что в Австралию должен был прилететь министр обороны Украины Рустем Умеров, но в итоге его визит был отложен.