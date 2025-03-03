Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 19 из 31 танка Abrams, переданных Соединенными Штатами в 2023 году. Многие из них были повреждены или уничтожены российскими беспилотниками, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников.

По словам собеседников издания, на сегодняшний украинские войска отвели почти все уцелевшие танки с линии фронта. По словам представителей ВСУ, беспилотные летательные аппараты сейчас уничтожают больше солдат и военного оборудования, чем «все традиционное оружие вместе взятое».

В прошлом году ВСУ произвели более миллиона FPV-дронов, отмечает NYT. Министр обороны России Андрей Белоусов в июле 2024 года заявлял, что российские войска ежедневно получают около 4 тыс. беспилотников. Как пишет газета, обе страны рассчитывают нарастить эти показатели до 3-4 млн в 2025 году.

О поставках Abrams США объявили в январе 2023 года. Изначально Вашингтон планировал закупить новые танки M1A2 Abrams, используя средства Инициативы содействия безопасности Украины. Однако в марте Пентагон принял решение отремонтировать танки M1A1 Abrams, которые уже находились на вооружении США, чтобы сократить сроки их поставки.

В конце сентября 2023 года NYT со ссылкой на источники написала, что первая партия танков Abrams американского производства была доставлена на Украину на несколько месяцев раньше, чем первоначально предполагалось. Уже тогда украинские официальные лица на условиях анонимности признавали, что вряд ли эти танки смогут переломить ситуацию на фронте.

В апреле 2024 года газета отмечала, что Abrams — одни из самых мощных танков. При этом уничтожить их с помощью взрывающихся беспилотников легче, чем предполагали некоторые чиновники и эксперты. В зависимости от размера и технологической сложности БПЛА могут стоить $500, в то время как цена Abrams достигает $10 млн. По словам аналитика по вопросам обороны из Института Хадсона в Вашингтоне Кана Касапоглу, такая ситуация на поле боя меняет понимание современного конфликта.

Как указывала NYT, при всей своей мощи танки имеют наиболее уязвимые места — верх, моторное отделение и участок между корпусом и башней, где броня наиболее тонкая. По словам австрийского военного инструктора Маркуса Рейснера, сегодня после повреждения танков минами и противотанковыми ракетами их отправляют «добивать» беспилотниками, чтобы впоследствии их нельзя было извлечь с поле боя и отремонтировать.

В начале 2024 года Abrams были определены в состав 47-й механизированной бригады, которая вела оборонительные бои в районе Авдеевки, оставленной украинской армией в феврале. Рейснер предполагает, что беспилотники смогли уничтожить танки в составе этой бригады, поскольку она не была защищена ПВО ближнего радиуса действия — например, немецкой пушкой «Гепард».

О первом уничтоженном танке Abrams М1А2 губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в конце февраля 2024 года. По его словам, усиленная динамической защитой боевая машина была подбита бойцами 15-й отдельной мотострелковой бригады на Авдеевском направлении. В России были объявлены награды за уничтожение танков именно этой марки.