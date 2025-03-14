Силы ПВО отразили атаку четырех беспилотников, летевших на Москву, сообщил в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил он.

SHOT со ссылкой на очевидцев сообщал о взрыве в жилом доме на западе Москвы. Источник телеграм-канала передает, что БПЛА влетел в двухэтажный дом в коттеджном поселке Росинтер-2 в Троицком округе Москвы. О звуках взрывов сообщают также жители Балашихи и Одинцово, добавил SHOT.

Источник ТАСС в оперативных службах подтвердил, что обломки БПЛА упали на частный дом в коттеджном поселке в Новой Москве. По его словам, пострадавших нет, признаков возгорания не наблюдается.

Ранее временные ограничения были введены в московском аэропорту Внуково и в аэропорту Калуги (Грабцево). По словам представителя Росавиации Артема Кореняко, воздушные гавани временно не принимали и не отправляли авиарейсы. Позже он уточнил, что семь летевших во Внуково бортов ушли на запасные аэродромы за время ограничений.

В ночь на 11 марта над территорией России была предотвращена самая массированная атака БПЛА: силы ПВО сбили 343 дрона, из них 91 — над Московской областью, шесть — в районе Курской АЭС.

В результате от полученных травм скончались три человека — все они были сотрудниками производственного комплекса и распределительного центра компании «Мираторг» в подмосковном Домодедово. Еще 18 человек пострадали, среди них есть дети. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК).