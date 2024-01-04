В Москве создан оперативный штаб по устранению последствий пожара на трансформаторной подстанции, расположенной в Высоковольтном проезде на северо-востоке города. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Из-за возгорания, возникшего на объекте ранним утром 4 января, не менее 20 многоквартирных домов в четырех районах Москвы — Бибиреве, Отрадном, Северном и Южном Медведкове — остались без отопления в 25-градусный мороз. На этом фоне температура внутри квартир, по словам их жильцов, опускалась до 10-15 градусов тепла. Кроме того, в некоторых домах также возникли перебои с электроэнергией.

«Для полного восстановления электро- и теплоснабжения создан оперативный штаб, к работе привлечены все городские службы. Жителям затронутых аварией домов оказывается вся необходимая помощь», — написал Собянин днем 4 января.

Мэр отметил, что экстренные службы оперативно справились с ликвидацией возгорания, а часть зданий временно перевели на резервную схему энергоснабжения.

По данным метеорологов центра погоды «Фобос», ночь на 4 января стала самой холодной с начала зимы, температура опускалась до -27,7 градуса.