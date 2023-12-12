Социолога Бориса Кагарлицкого* приговорили к штрафу в 609 тыс. руб. по делу об оправдании терроризма и освободили в зале суда. Об этом сообщило издание «Комиинформ».

Телеграм-канал «Рабкор» ранее 12 декабря сообщал со ссылкой на представителя профсоюза «Университетская солидарность» Павла Кудюкина, что гособвинение попросило назначить Кагарлицкому* 5,5 лет колонии.

Сам социолог выражал надежду на справедливое решение суда и отмечал, что обвинение противоречит его «принципам» и «репутации».

«Я жил на свете достаточно долго, я знаю, что законы меняются. Я всегда старался следовать им, быть гражданином, работать на благо своей страны», — отметил он (цитата по «Рабкору»).

ФСБ возбудила в отношении Кагарлицкого* дело об оправдании терроризма в июле. Как рассказал RTVI адвокат Кагарлицкого* Сергей Ерохов, уголовное дело против социолога завели из-за прошлогоднего поста о взрыве на Крымском мосту.

Защита настаивала, что «в своей деятельности профессор Кагарлицкий* никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм», а целью его выступлений была «попытка показать реальные проблемы, с которыми сталкивается российское государство».

Кагарлицкого* этапировали в Сыктывкар, поскольку именно там было возбуждено и расследовалось дело.

Борис Кагарлицкий* родился 29 августа 1958 года в семье известного литературоведа и театроведа Юлия Кагарлицкого и переводчицы английской литературы Раисы Померанцевой. Известен среди левых интеллектуалов во всем мире, уже в 1970-е он был левым диссидентом.

В СССР Кагарлицкого* арестовывали по «Делу молодых социалистов». Тогда будущий преподаватель Шанинки (Московской высшей школы социальных и экономических наук) сидел в Лефортово.

Кагарлицкий* был внесен Минюстом в список иностранных агентов в 2022 году. В августе Росфинмониторинг внес Кагарлицкого* в реестр террористов и экстремистов.

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* внесен Минюстом России в реестр иноагентов