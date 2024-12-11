Сооснователь и лидер известной российской поп-группы «Руки вверх!» Сергей Жуков попросил главу Следственного комитета и председателя Верховного суда помочь ему в разрешении судебных споров о правах на хиты коллектива. Об этом музыкант сообщил в телеграм-канале, приложив скан своего обращения.

Оно адресовано Александру Бастрыкину, Ирине Подносовой, а также руководителям онлайн-кинотеатров, удаливших из своих каталогов фильм-байопик «Руки вверх!».

«Мне надоело быть добрым и терпимым. Оставаться в правовом русле, понимать, что судебные процессы — дело долгое, но правильное. Мне надоело терпеть и ждать», — предупредил артист.

В обращении Жуков обвиняет гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова в «незаконных и максимально недобросовестных действиях» по блокировке картины и связанных с ней промороликов (в частности, тизеров и трейлеров). В телеграм-посте артист заявил, что продюсер «мошенническим образом пытается наживаться» на его песнях.

Жуков сообщил, что подал в московский арбитраж три иска о признании за ним авторских прав на произведения «Руки вверх!», их исполнение и фонограммы. Рассмотрение состоится в январе 2025 года, уточнил музыкант. По его словам, претензии Черкасова на указанные права необоснованны и ничем не подкреплены.

Артист утверждает, что по инициативе главы «Джема» с создателей фильма потребовали 10 млн рублей за использованные музыкальные композиции. Примечательно, подчеркнул Жуков, что на этапе кинопроката никаких претензий не поступало, а когда байопик собрал почти 1 млрд рублей, они внезапно возникли.

В своем обращении солист «Руки вверх!» уточняет, что блокировки фильма в сетевых видеосервисах добивалась некая «Компания Топ7», зарегистрированная в помещениях «Джема». По версии Жукова, за этим стоит Черкасов, которому якобы пришлось сменить юрлицо из-за двух уголовных дел.

Потерпевшими по первому являются сам музыкант, его бывший напарник по группе Алексей Потехин и производители фильма. Речь идет о давлении с использованием фиктивных документов, составленных неустановленным лицом, пояснил Жуков.

Второе дело, по его словам, возбуждено в связи с тем, что «Джем» якобы предъявил в Мосгорсуде «заведомо ложные документы» об исключительных правах на фонограммы песен умершего в 2024 году композитора и исполнителя Вячеслава Добрынина.

Жуков предположил, что эти уголовные дела вынудили Черкасова вместо музыкального издательства «Джем» подавать претензии от «Компании Топ7», ранее никак не связанной с творчеством группы «Руки вверх!».

Музыкант сообщил, что у этой компании, судя по документам, нет авторских прав на какие-либо объекты, имеющие отношение к его группе. Следовательно, делает он вывод, выдвинутые ею требования о блокировке фильма безосновательны. О том, что претензии в адрес картины незаконны, Жуков ранее заявлял RTVI.

Сооснователь и экс-участник «Руки вверх!» Алексей Потехин пояснил RTVI, что конфликт из-за авторских прав на творчество группы продолжается уже 20 лет и связан с «коррупцией». По его словам, Черкасов объявляет себя правообладателем фонограмм коллектива на основании бумаги, которую они с Жуковым не подписывали.

При этом Потехин признал, что создатели байопика о «Руки вверх!» должны были заранее готовиться к возможным проблемам с Черкасовым и «думать головой, а не жопой». Однако, подчеркнул артист, претензии в любом случае безосновательны, поскольку оригинальные фонограммы, на которые претендует гендиректор «Джема», в фильме не использовались.

Черкасов, по словам Жукова, доказывает свои права на фонограммы «крайне странным документом о передаче прав» от 2006 года, на котором стоит подпись бывшего продюсера «Руки вверх!» Андрея Маликова. На момент подписания этой бумаги Маликов уже семь лет как не работал с группой, поэтому не имел никаких оснований распоряжаться правами на ее творчество, рассуждает музыкант.

Сам Маликов заявил «Газете.ру», что до 2006 года единолично владел правами на хиты коллектива, а потом передал их Черкасову. Тот, в свою очередь, сообщил, что претендует также на права на стихи и музыку из первого альбома группы и кадры из документального фильма, снятого и выпущенного его компанией, и художественные оформления альбомов.