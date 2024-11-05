МВД России объявило в розыск сооснователя сервиса «Ясно» и сети барбершопов Chop x Chop Данила Антоновского по уголовному делу о неуплате налогов. На соответствующую карточку в ведомственной базе розыска обратила внимание «Медиазона»*.

Сам Антоновский рассказал изданию, что был объявлен в розыск еще несколько месяцев назад в связи с налоговой задолженностью компании ООО «ЧОП-ЧОП», соучредителем которой является. Эта фирма является юридическим лицом известной сети барбершопов Chop x Chop.

Еще один учредитель той же компании — бизнес-партнер Антоновского Алексей Ермилов — также объявлен в розыск по линии МВД. Антоновский утверждает, что Ермилова тоже разыскивают по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов.

Антоновский, который является директором по развитию сервиса «Ясно», покинул Россию после начала военной операции в 2022 году. Ермилов, судя по контенту в аккаунтах в социальных сетях, тоже проживает за границей.

Третий совладелец сети Chop x Chop — Евгений Мурушкин — в сентябре предстал перед судом и был признан виновным в неуплате налогов на сумму, которая в ходе слушаний не разглашалась. Обвинение утверждало, что соучредители барбершопов ради сохранения упрощенной системы налогообложения «создали условия для целенаправленного формального дробления бизнеса с целью искусственного разделения доходов между юридическими лицами».

Аналогичные претензии в последнее время предъявлялись в рамках уголовных дел против нескольких лайф-коучей: в частности, Лерчек открыто признала, что многие блогеры уходили от налогов путем дробления бизнеса.

Мурушкин признал вину, но частично — он настаивал, что налоговое преступление не было совершено группой лиц по предварительному сговору. Прокурор требовал, чтобы суд взыскал с бизнесмена более 119 млн рублей, но ему было предложено подать отдельный гражданский иск о взыскании этой суммы.

* Внесено Минюстом России в реестр иностранных агентов