Верх-Исетский суд Екатеринбурга приговорил к трем годам колонии общего режима сооснователя уральской рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина, передает корреспондент URA.RU из зала суда. Музыканта обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК).

Помимо трех лет в колонии общего режима, Бурдину назначили ограничение свободы на один год. Перед заседанием он говорил, что рассчитывает на «трешечку», отмечает URA.RU. Адвокат Бурдина на оглашения приговора не приехал.

Сооснователь «Смысловых галлюцинаций» находится под стражей с ноября 2024 года. Телеграм-канал Shot писал, что музыкант напал на человека, после чего был задержан и отправлен на принудительное лечение в психдиспансер в Екатеринбурге. Источник «Вечерних ведомостей» также отмечал, что в январе 2025 года Бурдина отправили в психдиспансер для экспертизы, назначенной в рамках уголовного дела.

В феврале Бурдин признал свою вину и заявил, что ранил ножом знакомого во время застолья. Также он сообщил о готовности возместить компенсацию пострадавшему. Позднее музыкант отозвал свои признательные показания. Свое решение Бурдин объяснял тем, что ранее оговорил себя из чувства ложного товарищества, пишет URA.RU.

Поэт и мультиинструменталист Владимир Бурдин — сооснователь «Смысловых галлюцинаций» (распалась в 2017 году). По его утверждению, является автором текста одного из главных хитов коллектива — «Вечно молодой». Бурдин покинул группу в 1993 году, выступал сольно, в том числе на улице, и писал для других артистов. В 2014 году в Сети распространился его клип на песню «Молодость жива», снятый с минимальным бюджетом.

У музыканта и раньше были проблемы с законом. В 1990-х годах он отбывал наказание на Кубани за кражу, а в 2017-м против него возбудили дело за нападение с ножом. Бурдин утверждал, что пострадавший, оказавшийся бывшим спецназовцем, вместе с друзьями угрожал им с женой, а также приставал к ней.

Кроме того, по словам Бурдина, он «всегда состоял на учете в психбольнице», а его диагноз якобы «не лечит вообще». В 2018 году Лефортовский суд Москвы отправил Бурдина на принудительное лечение в психиатрическую больницу. После выхода из клиники в декабре 2020 года он развелся с женой.

URA.RU отмечает, что в 2021 году Бурдин заболел ковидом — музыканта госпитализировали в реанимации 14-й больницы Екатеринбурга с 80% поражением легких и повреждением мозга. Музыкант похудел до 36 кг, после выписки начал восстанавливаться.

В феврале 2025 года адвокат Бурдина заявлял, что состояние здоровья музыканта ухудшилось.