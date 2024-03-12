Неизвестные напали на бывшего главу штабов Навального* Леонида Волкова** возле его дома. Об этом сообщила соратница погибшего в колонии оппозиционера Кира Ярмыш** в соцсети X (бывший Twitter).

«Ему разбили молотком окно в машине и распылили в глаза слезоточивый газ, после чего нападавший стал бить Леонида молотком», — написала она.

По словам Ярмыш**, сейчас Волков** находится дома, к нему едет полиция и скорая. В комментарии «Агентству»** Ярмыш** уточнила, что экс-глава штабов* пытался отбиваться от нападавших дверью машины и ногами.

Как отметил в своих соцсетях юрист из команды Алексея Навального Иван Жданов**, Волкова** били по ногам, но также задели руки. На снимках, опубликованных юристом, одна нога Волкова** сильно окровавлена.

Экс-глава штабов Навального* проживает в Литве.

*признан в России экстремистской организацией, деятельность которой запрещена

**внесены Минюстом России в реестр иноагентов