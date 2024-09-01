Соревнования по триатлону на Паралимпийских играх были отложены утром 1 сентября за четыре часа до их запланированного начала, поскольку плохое качество воды в Сене вновь сделало ее небезопасной для спортсменов, пишет The Guardian.

Издание напоминает, что обещание провести соревнования по плаванию в Сене стало «одним из самых привлекательных предложений» в заявке Парижа на проведение Олимпиаду и Паралимпиаду 2024 года — как часть концепции «открытых» игр.

В июле мэр французской столицы Анна Идальго искупалась в Сене, чтобы доказать, что это безопасно. Однако, как стало известно, до этого — в июне — из-за неисправности насосов в реку вылилось 50 млн литров сточных вод.

Многочисленные предупреждения экспертов по поводу качества воды в Сене оказались обоснованными, и соревнования неоднократно откладывались — сначала на Олимпийских, а теперь и на Паралимпийских играх.

Нежелание признать очевидное побудило организаторов настаивать на том, что намеченные на 1 сентября заплывы все же состоятся в 07:30. Однако за несколько часов до их предполагаемого начала оргкомитет Игр и руководители World Triathlon по итогам напряженного совещания решили все же перенести состязания.

Не предупрежденные об этом решении зрители утром пришли на мост Александра III и оказались в недоумении, не увидев даже малейших признаков обещанных мероприятий.

«Последние тесты показывают ухудшение качества воды в реке после дождей за последние два дня. Приоритетом является здоровье спортсменов, и в сложившихся условиях соревнования по паратриатлону не могут состояться сегодня», — говорится в пресс-релизе World Triathlon.

Федерация пообещала, что если тесты воды будут соответствовать «установленным пороговым значениям», состязания состоятся в понедельник, 2 сентября.

Взятые 31 августа пробы показали приемлемый уровень загрязненности, но организаторы и представители World Triathlon посчитали, что из-за обрушившихся на Париж в пятницу и субботу мощных ливней вода в Сене наверняка станет опасной для плавания.

Судя по прогнозам погоды, в ближайшие несколько дней будет сухая и теплая погода, поэтому у оргкомитета есть все основания надеяться на то, что заплывы все же удастся провести.