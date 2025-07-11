В Кемеровской области нашли тело 19-летней жительницы Прокопьевска, которая числилась пропавшей с 7 июля — ее 22-летний приятель, ранее задержанный по подозрению в убийстве, показал место в лесу, где спрятал останки, сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону. Мужчине предъявлено официальное обвинение, по ходатайству следователя он заключен под стражу до 10 сентября.

Меру пресечения обвиняемому назначил Рудничный районный суд Прокопьевска. По статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) ему грозит до 15 лет лишения свободы.

«Под тяжестью неопровержимых доказательств на допросе следователю фигурант подтвердил свою причастность к исчезновению девушки. В ходе проверки показаний на месте показал, где спрятал тело погибшей», — заявили в региональном СК.

Как установило следствие, накануне пропажи девушки, 6 июля, приятель пришел к ней домой и «на почве внезапно возникшей личной неприязни» ударил по голове, от чего хозяйка квартиры потеряла сознание.

«Затем, вооружившись ножом, обвиняемый нанес потерпевшей удар в шею, что привело к ее мгновенной смерти. После совершения убийства фигурант покинул квартиру, однако впоследствии вернулся, завернул тело погибшей в плед, поместил в багажник автомобиля, одолженного у знакомого, после чего вывез в лесополосу на территории Прокопьевского района, где замаскировал его ветками и скрылся с места преступления», — изложило следствие ход событий.

После этого обвиняемый отправил близким жертвы сообщение с ее мобильного телефона, чтобы ее не искали, добавили в управлении ведомства.

Ранее СМИ Прокопьевска назвали имя убитой — Валерия Кравчук. О задержанном известно только имя — Анатолий. Как пишет «АиФ — Кузбасс», с телефона девушки он отправил от ее имени сообщение ее парню, который участвует в военной операции на Украине, о том, что она якобы с ним расстается. Также он за нее написал сестре, что Валерия якобы гуляет, но не ответил на звонки и голосовые сообщения.

По данным издания, знакомые убитой в переписке в соцсетях характеризуют Анатолия как тихого и неспособного никого обидеть. При этом одна девушка отметила, что с некоторых пор он сильно изменился.

«Анатолий год назад и сейчас — совершенно разные люди. Он был достаточно добрым и ни при каких обстоятельствах не поднял бы руку на девушку. Сейчас про него говорят, что за последние полгода он как будто сорвался с цепи, стал очень агрессивным. Также поговаривают о чрезмерном приеме алкоголя и, возможно, наркотиков», — приводит газета слова знакомой.

Еще один знакомый Валерии рассказал, что она сама не любила шумных компаний и «очень редко выпивала». Он усомнился, что девушка могла пригласить Анатолия выпить в ее квартире. Телеграм-канал SHOT ранее написал, что мужчина зашел к Валерии и предложил ей выпить и поговорить.

По данным канала, Валерия училась на третьем курсе технического колледжа и подрабатывала в приемной комиссии, а в свободное время занималась волонтерством и увлекалась стрельбой из винтовки. В публикации говорилось, что Анатолий был занят волонтерством вместе с ней.