В Сирии сотни людей убиты и ранены в ходе столкновений между силами безопасности переходного правительства и сторонниками свергнутого президента Башара Асада — самой масштабной вспышки насилия в стране после смены власти, передает CNN.

Беспорядки произошли 6 марта в регионах Латакия и Тартус на побережье Средиземного моря, где поддержка Асада среди сирийских алавитов традиционно была сильной и за последние три месяца наблюдались вспышки межконфессионального насилия.

SANA со ссылкой на представителя МВД Сирии сообщает, что после гибели нескольких сотрудников полиции и служб безопасности «большие неорганизованные толпы двинулись к побережью». Глава сирийской разведки Анас Хаттаб заявил, что «за планированием и осуществлением убийства десятков лучших людей в армии, службах безопасности и полиции стояли бывшие военные и руководители служб безопасности».

По данным Сирийской сети по правам человека (SNHR), с четверга в результате столкновений погибли более 225 человек. Базирующаяся в Великобритании организация заявила, что среди погибших было 125 мирных жителей, причем правительственные силы якобы совершили «массовые полевые казни» молодых мужчин и взрослых мужчин «без четкого различия между гражданскими лицами и остальными».

На публикуемых в соцсетях видео запечатлены многочисленные жертвы среди сирийских силовиков и молодых людей в гражданской одежде. Автор одного из роликов показал несколько тел рядом с полицейским автомобилем, на другом видео женщины из города Аль-Джиндерия рыдают среди как минимум 20 трупов мужчин в гражданском.

Сирийское правительство заявило, что «чрезвычайный комитет» отслеживает нарушения и «передаст дела тех, кто нарушил приказы командования во время недавней силовой операции, в военный суд». Власти сообщили СNN, что с четверга было убито не менее 150 сотрудников сил безопасности, еще 300 захвачены в плен.

Переходный президент Сирии Ахмад аль-Шараа в телевизионном выступлении в пятницу поклялся преследовать виновных в убийстве десятков сотрудников служб безопасности и призвал силы безопасности «не допускать чрезмерных или неоправданных ответов» после сообщений о многочисленных жертвах среди гражданского населения во время столкновений.

Представитель Министерства обороны Сирии полковник Хассан Абдель Гани заявил, что «военные преступники» «разбросаны по горам, и у них нет убежища, кроме судов, где они предстанут перед правосудием».

«Не становитесь топливом для проигранной войны… Выбор очевиден: сдайте оружие или встретите неизбежную судьбу», — сказал он, обращаясь к сторонникам Асада.

В городе Тартус до субботы введен комендантский час. Силы безопасности Сирии достигли прибрежного города Джабла, расположенного недалеко от российской авиабазы ​​Хмеймим. На видео в соцсетях правительственные войска входят в Аль-Кардаху — родной город семьи Асада. Чиновник из министерства обороны подтвердил проведение операции «против остатков прежнего режима» в Аль-Кардахе.

МВД Сирии в пятницу выступило с заявлением, в котором призвало «всех гражданских лиц держаться подальше от зон военных и силовых операций». В нем говорится, что всем военным и силовым подразделениям было приказано «строго соблюдать установленные процедуры и законы для защиты гражданского населения».

Сирийский Минздрав сообщил, что вечером 6 марта шесть больниц в сельских районах Латакии и Тартуса подверглись нападению сторонников Асада, в результате чего погибло несколько человек. Вспышка насилия спровоцировала проправительственные и антиправительственные демонстрации в нескольких сирийских городах.

Сирийские алавиты, составляющие около 10% населения страны, играли видную роль при власти Асада. Многие из них в декабре сложили оружие, но далеко не все. «Недавний всплеск насилия подчеркивает трудности, с которыми сталкиваются новые власти Сирии в попытке умиротворить эти группы, особенно те, которые по-прежнему хорошо вооружены», — отмечает CNN.