Замначальника отдела сервисной поддержки VIP-клинетов компании «Ингосстрах» стала жертвой телефонных мошенников. В общей сложности женщина отдала им свыше 13 млн рублей, стало известно RTVI.

С заявлением в полицию сотрудница страховой компании обратилась в конце мая. Она рассказала, что несколько дней назад ей на телефон пришло сообщение от «Госуслуг», в котором говорилось, что ее личный кабинет на портале якобы взломан и что ей срочно нужно связаться со службой поддержки по указанному в смс номере. Когда женщина позвонила, ей ответил мужчина и пояснил, что он якобы сотрудник Росфинмониторинга. Далее последовала легенда о том, что «злоумышленники пытаются завладеть средствами» женщины, поэтому их срочно нужно положить «на безопасный счет».

Мужчина сказал сотруднице «Ингосстраха», чтобы она пошла в банк и сняла со своего счета деньги. В первый раз женщина обналичила 2 млн рублей, а также добавила к ним 1 млн, который был у нее дома. По указке мужчины она упаковала эти деньги в пакет, положила туда же квитанцию о снятии средств со счета и отправилась в район станции метро Новослободская. Там ее уже дожидался автомобиль с курьером. По наставлению «представителя Росфинмониторинга», пакет женщина должна была оставить на заднем сиденье.

Такую операцию сотрудница «Ингосстраха» проделала несколько раз в течение недели. Общая сумма отданных ею неизвестным денег составила 13,3 млн рублей. Сейчас полиция проводит проверку и пытается найти мошенников.

Ранее стало известно о том, что ставший жертвой мошенников бывший профессор МГУ покончил с собой. Мужчина также попался на схему с «Госуслугами» и «безопасным счетом». В общей сложности он отдал преступникам свыше 50 млн рублей.