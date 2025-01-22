Cотрудник одного из столичных банков украл из банковской ячейки клиента около 180 млн рублей, сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Мои коллеги из ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого и задержали его в одном из аэропортов столицы», — говорится в сообщении Волк.

По ее словам, злоумышленник по частям выносил наличные из банковского хранилища, а последнюю партию (35 млн рублей) он конвертировал в криптовалюту.

«Следователем следственного подразделения полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ», — отмечает представитель ведомства.

Подозреваемого заключили под стражу.

Волк уточнили, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.

Ранее РИА Новости писало, что в Москве 84-летняя пенсионерка отдала 146 млн рублей телефонным мошенникам, которые убедили ее в том, что все ее средства со счетов уходят на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ).