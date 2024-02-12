Сотрудники ФСИН отказались от части своих показаний по делу о нападении на них журналистки RusNews Марии Пономаренко, которая отбывает шестилетний срок в колонии за «фейки» о российской армии. Об этом сообщает RusNews со ссылкой на адвоката женщины Дмитрия Шитова.

На заседании один из потерпевших отрицательно ответил на вопрос Пономаренко о том, стал ли бы он подавать заявление о случившемся, если бы «данные обстоятельства зависели от него». Исходя из этого, журналистка пришла к выводу, что оба потерпевших «заявление по собственной инициативе подавать не стали бы».

Как отметил Шитов после заседания, оба сотрудника колонии назвали инцидент незначительным, что указывает «на их внутреннее отношение к произошедшему».

Вместе с тем адвокат обратил внимание на то, что статья, которую вменяют Пономаренко, не «о побоях», а «о применении насилия к представителям власти», в связи с чем «речи про заявление в этом деле не шло».

«Фиксировался рапорт, рапорт регистрировался, проводилась проверка, проверка направлялась на возбуждение [уголовного дела]. О его личном отношении к проблеме можно было услышать сегодня на допросе, что для него [потерпевшего] это в общем-то инцидент незначительный», — сказал Шитов.

Дело Пономаренко о военных «фейках»

Марию Пономаренко арестовали в апреле 2022 года по обвинению в распространении с использованием служебного положения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Поводом для возбуждения уголовного дела стал пост в телеграм-канале о боевых действиях в Мариуполе.

Журналистка жаловалась, что окна в ее камере заклеены матовой пленкой, а она страдает клаустрофобией. В сентябре она разбила стекло и попала в карцер. В ноябре Пономаренко выпустили под домашний арест.

Позднее журналистка добровольно пришла в отдел полиции, после чего ее отправили в СИЗО. Телеграм-канал RusNews писал, что женщина приняла такое решение «из-за неблагоприятной обстановки в доме».

В феврале 2023 года Марию Пономаренко приговорили к шести годам колонии. Кроме того, суд запретил ей заниматься журналистской деятельностью на протяжении пяти лет. В своем последнем слове Пономаренко заявила, что не рассчитывает на снисхождение и не считает себя преступницей.

О возбуждении против Марии Пономаренко уголовного дела по статье о нанесении сотрудникам ИК-6 Шипуново неопасного для здоровья вреда (ч. 2 ст. 321 УК РФ) стало известно в ноябре 2023 года. Журналистка обвинения отрицала. В письме подруге, которое публиковал RusNews, она предполагала, что ей могут добавить «больше года-двух» к уже имеющемуся сроку.