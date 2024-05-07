Сотрудники МЧС пострадали в результате атаки беспилотника в Горловке (ДНР), сообщила 7 мая пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Как утверждает МЧС, дрон атаковал спасателей в момент, когда они возвращались в пожарную часть после того, как потушили горевшую сухую траву.

Пострадавших при атаке БПЛА сотрудников МЧС доставили в больницу, им оказывается медицинская помощь. Точное число раненых ведомство не указывает.

«Также повреждена пожарная автоцистерна», — говорится в публикации ведомства.

Утром 6 мая беспилотники атаковали две «ГАЗели» и легковой автомобиль в районе села Березовка в Борисовском районе Белгородской области. Транспортные средства везли сотрудников Грайворонского и Борисовского свинокомплексов группы компаний (ГК) «Агро-Белогорье» на работу. В результате семь рабочих погибли, еще 15 работников получили ранения разной степени тяжести.

После атаки БПЛА на машины с рабочими Следственный комитет заявил, что «будет расследовать факт атаки вооруженных формирований Украины территории Белгородской области».