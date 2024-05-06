После ударов дронов по машинам с сотрудниками свинофермы в больницу доставлены трое несовершеннолетних братьев, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Число пострадавших в результате атаки БПЛА 6 мая превысило 40 человек. Подробности ЧП — в материале RTVI.

Первая атака

Украинские БПЛА атаковали две движущиеся «ГАЗели» и легковой автомобиль в районе села Березовка в Борисовском районе утром 6 мая. Они везли сотрудников Грайворонского и Борисовского свинокомплексов группы компаний (ГК) «Агро-Белогорье» на работу.

В пресс-службе «Агро-Белогорья» уточнили, что атака произошла около 7:00 на автодороге Грайворон — Березовка — Белгород. В компании заявили, что в результате семь рабочих погибли, еще 15 работников получили ранения разной степени тяжести. Гладков сообщал о шести жертвах.

Изначально сообщалось о 35 пострадавших, однако вскоре в Минздраве сообщили, что число раненых увеличилось до 42 человек.

«Агро-Белогорье» выплатит семьям погибших по 1 млн рублей, пострадавшим — от 250 до 500 тыс. рублей.

Работник свинофермы в разговоре с Daily Storm рассказал, что имена и фамилии пострадавших и погибших пока не озвучили. «Скорее всего, мои коллеги там есть», — предположил он.

Собеседник рассказал изданию, что автобусы, которые попали под обстрел, регулярно перевозят работников свинофермы.

«Пострадавших я знал. Это мои коллеги. Они ехали на нашем автобусе на смену, мы всегда так добираемся до фермы. Вполне возможно, что мы, их сменщики, могли оказаться на их месте. Первый раз у нас такая атака, до этого было спокойно», — рассказал сотрудник предприятия, добавив, что после случившегося ему «страшно» выходить на работу.

Повторный удар

После утренней атаки Mash сообщил, что ВСУ повторно атакуют дронами Борисовский район. По данным телеграм-канала, по меньшей мере два взрыва раздались в километре от места первого удара.

«Главная цель — медики, полиция и журналисты, которые работают на месте удара по автобусам с сотрудниками свинокомплекса «Агро-Белогорье»», — утверждает Mash.

Вскоре Гладков сообщил, что дрон-камикадзе совершил повторную атаку на Борисовский район и повредил движущийся легковой автомобиль. По предварительной информации, в результате один мужчина получил осколочное ранение, его госпитализировали.

Последствия атак

После ударов дронов по машинам с людьми в больницу доставлены трое раненых детей, которые приходятся друг другу братьями.

«В детскую областную больницу доставлены трое мальчишек-братьев: 6-летний Кирилл с сотрясением головного мозга и ссадиной лба, 9-летний Дима с контузией и 17-летний Денис с ушибом кисти и сотрясением головного мозга», — указал Гладков. Губернатор добавил, что им уже проведены все необходимые обследования.

Из получивших ранения взрослых, по данным Гладкова, в городской больнице № 2 находятся 12 человек, в областной клинической — девять. Также пострадавшие получают помощь в центральной районной больнице: там двое мужчин находятся в реанимации, трое женщин и трое мужчин — в палатах. Еще 10 человек после оказанной медпомощи отпущены домой на амбулаторное лечение, отметил Гладков.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов уточнил, что в тяжелом состоянии находятся четверо пострадавших в результате атак дронов, состояние еще 26 оценивается как средней тяжести. Оказание медицинской помощи под личный контроль взял глава Минздрава Михаил Мурашко.

Следственный комитет заявил, что «будет расследовать факт атаки вооруженных формирований Украины территории Белгородской области».

Mash пишет, что автобусы, атакованные БПЛА, привезли в село Грузское — «ближайшее к месту удара». На кадрах, опубликованных каналом, видно, что в машинах выбило стекла. Салон заполнен осколками от поражающих элементов, говорится в публикации.

Помимо автобусов в село Грузское также доставили тела погибших сотрудников свинофермы, утверждает Mash. По данным канала, их готовят к транспортировке в Белгород.

После атаки на машины с людьми Гладков поручил усилить меры по защите промышленных объектов и агропромышленных комплексов. В частности, глава региона предложил использовать средства радиоэлектронной борьбы.

«Мы видим, что враги изменили тактику, уже массированно начинают бить по мирным жителям. Никаких военных там нет, есть гражданские», — сказал Гладков на совещании правительства.

«Агро-Белогорье» сообщило, что разрабатывает дополнительные меры по защите своих активов в приграничных районах. В частности, рассматривается вопрос использования специализированного транспорта для перевозки работников.

Атаки дронов в других районах Белгородской области

Несколько населенных пунктов в Белгородском районе подверглись атакам FPV-дронов, сообщил 6 мая Гладков. По его словам, в селе Щетиновка беспилотник атаковал движущийся по дороге молоковоз, в селе Отрадное поврежден локомотив передвижной лаборатории, а в селе Чайки БПЛА атаковал легковой автомобиль. Никто не пострадал.

Кроме того, беспилотник упал в частный сектор, расположенный на окраине города Шебекино. В результате женщина получила осколочные ранения нижней конечности, ее доставили в больницу. Помимо этого, дрон-камикадзе пытался атаковать село Муром Шебекинского городского округа. Как указывает губернатор, пострадавших нет — поврежден инфраструктурный объект связи.