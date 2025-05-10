Советская автоматическая межпланетная станция «Космос-482», запущенная к Венере 53 года назад, сошла с околоземной орбиты и упала в Индийском океане. Об этом сообщили 10 мая в Роскосмосе.

«В соответствии с расчетами специалистов ЦНИИмаш (входит в Роскосмос), аппарат вошел в плотные слои атмосферы в 9:24 мск в 560 км западнее острова Средний Андаман и упал в Индийском океане западнее Джакарты», — говорится в релизе в телеграм-канале госкорпорации.

Схождение станции происходило под контролем средств Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, отмечено в релизе.

«Космос-482» был запущен 31 марта 1972 года. Предполагалось, что он доставит спускаемый аппарат на поверхность Венеры, однако станция так и не вышла на межпланетную траекторию из-за неисправности разгонного блока. Она осталась на высокой эллиптической орбите Земли, постепенно сближаясь с нашей планетой из-за трения о верхние слои атмосферы. Падение станции было неизбежным.

В пресс-службе Роскосмоса накануне оценили вероятность ущерба от падения как крайне низкую, передал ТАСС.

«Диаметр аппарата — около метра, масса — менее 500 кг, что почти в шесть раз меньше массы спускаемого аппарата “Союз”, в котором экипаж возвращается на Землю» , — рассказали там агентству.

РИА Новости отметило, что никогда раньше настолько старые космические аппараты не возвращались домой.

После падения в океан аппарат, вероятнее всего, уцелеет, сказал агентству математик, сотрудник Института космических исследований РАН, автор книги «Венера. Неукротимая планета» Павел Шубин.