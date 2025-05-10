Советская автоматическая межпланетная станция «Космос-482», запущенная к Венере 53 года назад, сошла с околоземной орбиты и упала в Индийском океане. Об этом сообщили 10 мая в Роскосмосе.
«В соответствии с расчетами специалистов ЦНИИмаш (входит в Роскосмос), аппарат вошел в плотные слои атмосферы в 9:24 мск в 560 км западнее острова Средний Андаман и упал в Индийском океане западнее Джакарты», — говорится в релизе в телеграм-канале госкорпорации.
Схождение станции происходило под контролем средств Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, отмечено в релизе.
«Космос-482» был запущен 31 марта 1972 года. Предполагалось, что он доставит спускаемый аппарат на поверхность Венеры, однако станция так и не вышла на межпланетную траекторию из-за неисправности разгонного блока. Она осталась на высокой эллиптической орбите Земли, постепенно сближаясь с нашей планетой из-за трения о верхние слои атмосферы. Падение станции было неизбежным.
В пресс-службе Роскосмоса накануне оценили вероятность ущерба от падения как крайне низкую, передал ТАСС.
«Диаметр аппарата — около метра, масса — менее 500 кг, что почти в шесть раз меньше массы спускаемого аппарата “Союз”, в котором экипаж возвращается на Землю» , — рассказали там агентству.
РИА Новости отметило, что никогда раньше настолько старые космические аппараты не возвращались домой.
После падения в океан аппарат, вероятнее всего, уцелеет, сказал агентству математик, сотрудник Института космических исследований РАН, автор книги «Венера. Неукротимая планета» Павел Шубин.
«Аппарат рассчитан на работу на поверхности Венеры, способен выдержать атмосферное давление в сто атмосфер. Даже если он затонет на глубине в километр, то, скорее всего, останется герметичным», — пояснил он.