Совет Федерации одобрил закон об изменении налоговой системы, передает корреспондент RTVI. «За» проголосовали 156 сенаторов, один воздержался. Ранее 10 июля закон был принят в третьем чтении Госдумой.

«Логика изменений понятна: это справедливость. Такие поручения давал президент. Больше должны платить граждане, у которых больше доходы, и ресурсы должны быть направлены тем, кто нуждается в государственной поддержке. Это, собственно, и произошло, когда мы ввели прогрессивную шкалу налогообложения (НДФЛ) и дополнительные семейные налоговые вычеты для тех семей, которые требуют государственной поддержки, это как раз принцип справедливости», — сказал на заседании Совфеда глава Минфина Антон Силуанов.

Закон вводит пятиступенчатую прогрессивную шкалу НДФЛ с максимальной ставкой 22% для доходов, превышающих 50 млн рублей в год. Предусматривается сохранение уровня налогообложения в отношении выплат участникам СВО, а также в отношении «северных надбавок».

Предусматривается двукратное увеличение вычетов на второго и последующих детей и повышение до 450 тыс. рублей суммы дохода, ограничивающей право на их применение.

Изменения также касаются НДС, акцизов, налога на прибыль организаций, налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), упрощенной системы налогообложения (УСН), имущественных налогов, страховых взносов и государственных пошлин, следует из поправок.

Кроме того, законом устанавливается туристический налог, который заменит курортный сбор.

«Необходимость внесения изменений в налоговую систему давно назрела… С принятием закона у нас будет более совершенной налоговая система», — заявила в ходе обсуждения закона спикер Совфеда Валентина Матвиенко.