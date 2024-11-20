Совет Федерации единогласно одобрил закон о запрете на усыновление и передачу под опеку российских детей гражданам стран, в которых разрешена смена пола. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании, передает ТАСС.

Семейный кодекс, согласно документу, дополняется нормами о том, что усыновителями и опекунами (попечителями) детей не могут быть граждане государств, «в которых разрешены смена пола путем медицинского вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола, в том числе на формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола, и внесение в документы, удостоверяющие личность, изменений о половой принадлежности этих граждан без медицинского вмешательства».

Закон устанавливает, что усыновителями и опекунами не могут быть лица без гражданства, которые имеют постоянное место жительства в таких странах.

По словам члена комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Натальи Кувшиновой, закон полностью отражает одно из ключевых положений Конституции России о том, что дети — приоритетное направление в государственной политике страны.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пояснила, что этот документ очень важен и является очередным шагом, направленным на защиту детей.

«Сейчас тема отказа от детей практически уходит. И есть много других таких позитивных, радующих тенденций по возвращению наших хороших, семейных, традиционных ценностей», — сказала она.

По словам вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой, за последние семь лет гражданами других государств было усыновлено 699 российских детей. Она добавила, что граждане 150 стран мира имеют право усыновить российских детей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее также говорил, что с 1993 года за пределы России были усыновлены и взяты под опеку 102403 ребенка, в течение года усыновлялось 9419 детей — это «целый небольшой город».

После принятия законопроекта возможности усыновлять и брать под опеку детей из России лишатся граждане Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Британии, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и других стран, которые Володин ранее перечислял в своем телеграм-канале.