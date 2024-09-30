Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговоры бывшим совладельцам обанкротившейся торговой сети «Юлмарт» Дмитрию Косыгину и Августу Мейеру, сообщается в телеграм-канале Объединенной пресс-службы петербургских судов. Обоих признали виновными в хищении 3,14 млрд рублей у ВТБ, Сбербанка и компании «СберФакторинг».

Костыгин приговорен к четырем годам колонии, Мейер получил на год меньше. Кроме того, вынесены приговоры другим фигурантам того же дела о хищении: жену (и делового партнера) Мейера — Инну Мейер — приговорили к двум годам колонии, гендиректору ООО «БигБокс» Елене Стрельцовой дали два года и два месяца колонии, а экс-директорам юрлиц «Юлмарта» Сергею Федоринову и Владимиру Шонурову — по 2,5 года лишения свободы.

Все подсудимые после вынесения приговоров были освобождены от назначенного им наказания в связи с истечением срока давности, уточнили в пресс-службе петербургских судов.

Сначала Костыгину, Мейеру и другим фигурантам вменяли мошенничество, но в итоге суд квалифицировал их действия как причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК России). Гособвинение запрашивало для обвиняемых длительные сроки лишения свободы — до восьми лет колонии общего режима.

Расследование в отношении экс-совладельцев «Юлмарта» началось в 2017 году, материалы дела насчитывают 190 томов. Сначала задержали Костыгина, который, как считали следователи, взял 1 млрд рублей в кредит, при этом заведомо не собираясь выполнять условия долговых обязательств. Обвиняемого отпустили под залог в размере 25 млн рублей.

Через несколько лет были задержаны Август и Инна Мейер, которых заподозрили в хищении 2,3 млрд рублей у Сбербанка. Эта сумма была выдана «Юлмарту» на развитие бизнеса незадолго до финансового краха онлайн-ретейлера, признанного банкротом в 2020 году.

Ни один из фигурантов дела не признал вину. Защита заявляла, что следствие выдвигает в качестве аргументов обвинения только предположения, не имея фактических доказательств. Также адвокаты подсудимых подчеркивали, что те полностью возместили причиненный потерпевшим ущерб, в результате чего гражданские иски Сбербанка и «СберФакторинга» были отозваны, а производство по ним — прекращено с ноября 2022 года.

Костыгин и Мейер владели 61,5% «Юлмарта». Кроме того, Мейеру принадлежала доля в сети магазинов косметики и парфюмерии «Рив Гош». В 2021 году деловой журнал Forbes оценивал стоимость его активов в $650 миллионов.