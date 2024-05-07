Группа компаний «Конкорд», созданная основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, решила продать имущество филиала «Северо-Запад» — комбинат питания в поселке Янино под Санкт-Петербургом, сообщает «Коммерсантъ». По словам источника издания, новым владельцем предприятия могла стать RBE Group Андрея Шокина, обеспечивающая питанием крупные компании, в числе которых «Мостотрест», «Сапсан», «Трансмашхолдинг» и др.

«Коммерсантъ», ссылаясь на выписку из ЕГРН, пишет, что ООО РБЕ стало новым владельцем фабрики в 2024 году. В самой RBE Group групп заявили, что пока не готовы комментировать сделку. Сейчас комбинат временно не работает, поскольку новый владелец уже готовится к его перезапуску, утверждает источник издания.

Комбинат питания в Янино был запущен в 2010 году, на его строительство ушло 1,7 млрд руб. Предприятие выпускало готовые блюда для коллективного и социального питания — его мощность достигала 100 тыс. рационов в сутки.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров в разговоре с «Коммерсантом» отметил, что решение о продаже фабрики-кухни было ожидаемым. По его словам, в текущих условиях у «Конкорда» не было шансов загрузить площадку в Янино. Бурмистров считает, что сейчас предприятию необходима модернизация, но даже с учетом этого его стоимость может составлять 1—1,2 млрд руб.

Гендиректор RestCon Елена Перепелица, в свою очередь, оценивает актив фабрики-кухни примерно в 561 млн руб. По ее мнению, претендентов на покупку такого крупного производственного комплекса, которые смогут загрузить его на полную мощность, немного. В то время как Бурмистров уверен, что интерес к таким активам может быть высоким, отмечает «Коммерсантъ».

Структуры «Конкорда» обеспечивали питанием школы, детские сады, больницы и тюрьмы. Также дочерние предприятия компании заключали контракты на обеспечение питанием российской армии. Так, по данным Forbes, общая сумма таких договоров в 2013—2014 годах составила 92 млрд руб. «Коммерсантъ» указывает, что более свежих данных обнаружить не удалось.

В октябре 2023 года «Коммерсантъ» писал, что контракты на питание для российских военных перешли к RBE Group. После этого, как отмечало издание, компания начала расширять штат и сняла новый офис. «Коммерсантъ» утверждал, что RBE Group придется использовать инфраструктуру и сотрудников «Конкорда», чтобы обеспечить военных питанием.

В самой организации объясняли необходимость переезда «объединением управленческого персонала в одном месте». От комментариев о сотрудничестве с Минобороны в RBE Group тогда отказались.

В конце 2023 года RBE Group открыла новый производственно-логистический комплекс в подмосковном Реутове. Его общая площадь составляет 8,3 тыс. кв. м, а мощность производства — 70 тыс. блюд в сутки. В компании отметили, что арендуют помещение — оно принималось как готовое производство, включая оборудование и персонал. Источник «Коммерсанта» указал, что ранее этой площадкой управлял «Конкорд».

RBE Group уже занималась обеспечением питания российских военных, однако с 2013 года аналогичные контракты Минобороны начало заключать с группой компаний «Конкорд» Евгения Пригожина. По данным «Коммерсанта», RBE Group занимается кейтерингом и обеспечивает питанием более 100 крупных компаний.

Сейчас у «Конкорда» остается как минимум одно предприятие — центральный филиал ООО «Комбинат питания» в селе Кленово в Новой Москве, пишет «Коммерсантъ». Мощность фабрики составляет 150 тонн готовой продукции в сутки. Между тем источник издания считает, что со временем и оно может быть продано.

После гибели Пригожина в авиакатастрофе под Тверью в августе 2023 года доверительным управляющим «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг» стал его сын Павел. Передача долей в доверительное управление Пригожину-младшему, согласно данным СПАРК, была зарегистрирована 30 ноября 2023 года.

В декабре 2023 года пост генерального директора «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг» занял предприниматель Владислав Писаренок, ранее работавший в детективном агентстве. «Коммерсантъ» со ссылкой на данные СПАРК отмечал, что первая компания — строительная, занимается оптовой торговлей. Основной род второй организации — доставка продуктов, ресторанная деятельность и обслуживание выездных банкетов.