Группу компаний «Конкорд» Евгения Пригожина возглавил 53-летний детектив из Санкт-Петербурга Владислав Писаренко. Соответствующие изменения появились в государственном реестре юрлиц (ЕГРЮЛ), внимание на них обратил The Bell*.

Писаренко занял пост генерального директора ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг» и ООО «Конкорд кейтеринг». «Коммерсантъ» со ссылкой на данные СПАРК писал, что первая компания — строительная. Как указывает издание, она занимается оптовой торговлей. Основной род деятельности «Конкорд кейтеринг» — доставка продуктов, ресторанная деятельность и обслуживание выездных банкетов. The Bell* отмечает, что 2022 год оба юрлица завершили с убытком в 77 млн рублей.

Ранее гендиректором обеих компаний был основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Через несколько месяцев после смерти бизнесмена его сын Павел стал доверительным управляющим «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг», писал Daily Storm. Передача долей в доверительное управление Пригожину-младшему, согласно данным СПАРК, была зарегистрирована 30 ноября 2023 года.

Бизнес-джет Embraer Legacy, на борту которого находился Евгений Пригожин, разбился 23 августа в Тверской области. Основателя ЧВК «Вагнер» сопровождали пятеро соратников, в том числе командир частной военной компании Дмитрий Уткин, а также три члена экипажа. Все они погибли. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Похороны Евгения Пригожина прошли 29 августа в закрытом формате на Пороховском кладбище.

The Bell* пишет, что как минимум до 2021 года Владислав Писаренко занимал пост заместителя генерального директора детективного агентства «Ваш Детектив». В архивной копии сайта агентства, актуальная версия которого недоступна, указано, что «Ваш детектив» обладал «обширными связями» в различных госструктурах, в том числе в МВД, ФСБ, таможенной службе, Следственном комитете, прокуратуре, налоговых органах и т.д.

Кроме того, на сайте агентства указывалось, что его основатель и руководитель Дмитрий Ефимов был награжден медалями ФСБ и ФСИН «За отличие в военной службе».

Что известно о «Конкорде»

По данным СМИ, в частности, «Новой газеты», «Конкорд» выступал организатором нескольких правительственных и президентских торжеств, в том числе по случаю инаугурации Владимира Путина в 2012 году. В середине 2010-х структуры «Конкорда» выиграли тендеры на уборку в казармах и учебных заведениях Минобороны на общую сумму в 10,3 млрд рублей.

В течение десяти лет, с 2013 года, Минобороны заключало с «Конкордом» контракты по обеспечению российских военных питанием. Однако в октябре 2023 года «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщил, что ведомство заключило аналогичный контракт с RBE Group. По данным издания, эта компания будет использовать инфраструктуру и сотрудников «Конкорда», чтобы обеспечить военных питанием.

В 2000-х годах «Конкорд» был задействован в строительном бизнесе в Петербурге. В частности, компания построила в районе Лахты жилой комплекс «Северный Версаль» из 45 трехэтажных домов в стиле архитектуры города XVIII—XIX веков. В марте 2016 года компания «Конкорд менеджмент и консалтинг» возвела комплекс «Лахта Плаза» из шести жилых зданий общей площадью 41,9 тыс. кв. м.

В конце июня 2023 года, через несколько дней после попытки вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер», президент России Владимир Путин сообщил, что собственник компании «Конкорд» за год «заработал от государства» 80 млрд рублей на поставках продуктов и услугах по питанию в армии. «Надеюсь, никто ничего не украл. Или украл поменьше», — отметил тогда глава государства.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов