Американская компания SpaceX запустила с мыса Канаверал во Флориде сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy с беспилотным космопланом Х-37В Космических сил США, который должен выполнить на орбите секретную миссию. Трансляция запуска велась на сайте и в соцсетях SpaceX. Что известно об аппарате, его задачах и возможных угрозах, — в материале RTVI.

Новаторские эксперименты

Изначально запуск Х-37В был запланирован на 7 декабря, но был перенесен на три дня вперед в связи с задержками и проблемами с доступностью стартовой площадки. Затем старт переносился еще три раза. В SpaceX ссылались на погодные условия, проблемы с наземным оборудованием и необходимость дополнительной проверки системы.

Нынешняя миссия стала седьмой по счету для X-37B, но впервые для вывода корабля на орбиту использовалась ракета Falcon Heavy. Пуск выполнялся со стартовой площадки Космического центра имени Джона Кеннеди.

Информация о том, сколько продлится миссия космоплана и какую именно полезную нагрузку он несет, не раскрывается. В Космических силах США заявили о «широком спектре» испытаний и экспериментов X-37B. Они включают работу космического самолета в новых орбитальных режимах, эксперименты с будущими технологиями изучения космического пространства, а также исследование воздействия радиации на семена растений и материалы, предоставленные НАСА.

Командующий Космическими силами США Ченс Солтцман назвал запланированные эксперименты с технологиями изучения космоса новаторскими. По его словам, X-37B «продолжает снабжать Соединенные Штаты знаниями для повышения эффективности текущих и будущих космических операций».

Запуск космоплана с помощью ракеты Falcon Heavy может указывать на то, что X-37B предназначен для работы на более отдаленных орбитах, возможно, даже на лунной или марсианской, предположил в разговоре с CNN Пол Грациани — генеральный директор компании COMSPOC, занимающейся отслеживанием объектов в космосе.

Falcon Heavy может выводить на низкую опорную орбиту полезную нагрузку массой до 63,8 т, на геопереходную орбиту — нагрузку массой почти 27 т. Взлетная масса космолета составляет почти 5 т, он может нести полезный груз массой до 900 кг.

Если аппарат отправится глубже в космос, наблюдателям на Земле может быть гораздо труднее определить, где он находится. По словам Грациани, военные используют разные способы, чтобы помешать отследить X-37B, в том числе часто меняя его местоположение. Во время предыдущих полетов беспилотник доказал, что способен совершать многочисленные маневры в космосе, добавил глава COMSPOC.

Мини-«шаттл» и его миссии

Многоразовый орбитальный испытательный аппарат X-37 создан компанией Boeing. По своему строению он напоминает космические корабли «Шаттл», но значительно уступает им в размерах. Длина X-37В составляет 8,8 метра, размах крыльев — 4,6 м. Известно, что на балансе Космических сил США есть как минимум два таких аппарата.

Самым коротким был первый полет космического беспилотника: он продолжался 224 дня (с апреля по декабрь 2010 года). Самой продолжительной стала предпоследняя, шестая миссия аппарата ― 908 дней (с мая 2020 по ноябрь 2022 года).

Перед этим полетом космолет дополнили служебным модулем, который расширил возможности X-37B и позволил провести больше экспериментов, чем в предыдущих миссиях, рассказали в Космических силах США. В частности X-37B провел эксперимент с модулем фотоэлектрической радиочастотной антенны научно-исследовательской лаборатории Военно-морских сил. Модуль предназначен для преобразования солнечной энергии в микроволны для последующей передачи на Землю.

Также во время шестого запуска были проведены два эксперимента по изучению радиационного и других космических воздействий на пластину с образцами материалов и семена растений. Кроме того, в рамках полета был развернут спутник FalconSat-8, разработанный Академией ВВС США.

Оружие или легкая добыча для ПВО?

Бывший министр (секретарь) американских военно-воздушных сил Хизер Уилсон в 2019 отмечала особенности маневренных характеристик X-37B, позволяющие аппарату двигаться так, что соперники США «не знают, где он появится в следующий раз». В июле 2023 года Фонд за безопасный мир (SWF) опубликовал отчет, в котором подвергаются сомнению как слова Уилсон, так и версии о том, что X-37B используется как «секретная платформа для создания наступательных вооружений» или для взаимодействия со спутниками.

«На сегодняшний день нет никаких свидетельств того, что это происходит. X-37B никогда не приближался к какому-либо другому известному космическому объекту и, как правило, находится на орбите намного ниже подавляющего большинства действующих спутников», — говорится в отчете.

X-37B также «практически невозможно использовать в качестве орбитальной системы вооружения для поражения наземных целей», считают авторы. Исходя из технических характеристик аппарата, SWF делает вывод, что для нанесения сколько-нибудь значительного ущерба ему потребовалось бы нести обычную взрывчатку. Таким образом, после повторного входа в атмосферу X-37B представлял бы собой «медленно движущуюся, не очень маневренную планирующую бомбу и легкую добычу для любой системы противовоздушной обороны».

Большая часть спекуляций и беспокойства по поводу X-37B проистекает из секретного характера проекта, отметили в фонде. Американские военные говорят об успехах миссий, но не раскрывают подробной информации об операциях космолета на орбите.

«Это может указывать как на то, что они являются частью тайной разведывательной программы, так и на тестирование наступательных технологий и возможностей», ― говорится в отчете.

В то же время там утверждается, что во время своего пятой миссии в 2017-2019 годах X-37B развернул на орбите три небольших спутника, которые были официально зарегистрированы только в 2020 году. «Такое сокрытие информации вызывает вопросы о приверженности США международным нормам, мерам прозрачности и укрепления доверия, а также о назначении этих спутников», ― пишет SWF.

«Носитель ядерных боеголовок»

В Минобороны России аппараты X-37 относят к «ударно-боевым средствам». В 2021 году ведомство рассказало об успешном испытании системы, которая уничтожила недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года.

После обвинений со стороны США в создании опасных ситуаций на орбите Минобороны выступило со встречными претензиями к Пентагону, заявив, что он «активно разрабатывает и без каких-либо оповещений испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства различных типов, включая последние модификации беспилотных космических аппаратов X-37».

Гендиректор российского производителя систем ПВО «Алмаз-Антей» Ян Новиков утверждал, что X-37В может нести от трех до шести ядерных боеголовок.

В июне 2021 года в Японии задержали бывшего руководителя исследовательской компании Кадзуо Миясаку, подозреваемого в передаче секретных данных России в течение 30 лет. Как сообщали японские СМИ, Миясака признался на допросе, что передал в том числе и сведения об X-37B.