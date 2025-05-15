Глава Крыма Сергей Аксенов выступил с инициативой ужесточения российской миграционной политики, предложив, в частности, запретить иностранным гражданам, прибывающим на заработки, перевозить в страну свои семьи. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Планирую выйти на федеральный уровень с законодательной инициативой о ряде запретов и ограничений, которые будут действовать в отношении трудовых мигрантов, прибывших в Россию. Считаю, что миграционная политика в Российской Федерации должна быть ужесточена, а трудовая миграция должна максимально контролироваться государством», — заявил Аксенов.

Он также рассказал, что поручил подготовить нормативные документы для рассмотрения депутатами Госдумы. Помимо запрета привозить семьи в Россию, Аксенов также предложил исключить возможность выдачи российского гражданства на основании трудовой визы.

«Приехали — поработали — спасибо — до свидания», — написал глава Крыма.

Кроме того, Аксенов призвал жестко пресекать любые попытки создания этнических анклавов на территории России. В качестве наказания за подобные действия он предложил выдворять нарушителей за пределы страны.

«Уверен, ужесточение миграционной политики — это не дискриминация по национальному или религиозному признаку, а вопрос национальной безопасности», — заключил он.

За несколько минут до этого заявления Аксенов отчитался о встрече с духовными лидерами и общественными деятелями Крыма, в ходе которой обсуждалась работа религиозных организаций и меры по сохранению межнационального согласия.

«Благодаря указу президента о мерах по реабилитации репрессированных народов и государственной поддержке их возрождения и развития восстановлена историческая справедливость. Этот документ — руководство к действию в сфере национальной политики в нашем регионе», — отметил он.