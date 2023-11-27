СПБ Биржа обратится в правоохранительные органы после инцидента с якобы поданным ей заявлением о банкротстве, говорится в сообщении торговой площадки. Биржа уже ранее заявляла, что не подавала каких-либо документов в арбитражный суд, сообщили в пресс-службе.

«Обращаем внимание, что мошенники могут использовать актуальную новостную повестку для реализации преступных действий. СПБ Биржа просит аккуратно воспринимать любую информацию, которая может появляться в отношении биржи и приводить к импульсивным действиям», — подчеркивается в заявлении.

Ранее в картотеке Арбитражного суда Москвы появилась информация о подаче искового заявления на признание СПБ Биржи банкротом. Представители площадки после этого заявили, что не подавали документы на банкротство и что биржа «обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет».

Как отмечается в новом заявлении, Арбитражный суд Москвы отказал в регистрации заявления о банкротстве СПБ Биржи, назвав причиной «ненадлежащее оформление документов и нарушение процедуры подачи иска».

На фоне новостей о якобы подаче заявления о банкротстве акции СПБ Биржи на Московской бирже теряли 35% стоимости. После информации, что заявления о банкротстве не было, акции начали восстановление.

Forbes пишет со ссылкой на источник, осведомленный о ситуации в СПБ Бирже, что в самой бирже заявления о банкротстве не видели. Неназванный собеседник издания исключил вероятность того, что в его подаче участвовали какие-либо сотрудники биржи.

«Нет, это не изнутри. Это мошенничество или манипуляция рынком. Короче, дело компетентных органов», — заявил источник Forbes.

Тем не менее, в Арбитражном суде Москвы сообщили, что заявление поступило в канцелярию именно от СПБ Биржи, но судья решил вернуть его из-за несоблюдения досудебного порядка.