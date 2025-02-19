Спецпосланник Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог прибыл в Киев. Его встретил американский посол Бриджит Бринк. В ходе своего визита Келлог намерен обсудить гарантии безопасности и передать Трампу содержание переговоров в столице Украины. Об этом сообщило «Суспільне».

Ожидается, что спецпосланник США встретится в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и министром обороны Рустемом Умеровым.

«Мы будем слушать. Мы готовы предоставить необходимое. Мы понимаем необходимость гарантий безопасности. Часть моей миссии — слушать. Затем вернусь в США, поговорю с президентом Трампом, чтобы быть уверенными, что мы все правильно понимаем»,— рассказал Келлог журналистам после прибытия.

Накануне Reuters сообщило со ссылкой на источники, что Келлог прибудет в Киев 19 февраля, а не 20-го, как заявлял президент Украины.

По словам президента Украины Зеленского, встреча будет посвящена гарантиями безопасности страны, также планируются переговоры с украинскими военными и дипломатами.

«Посмотрим на что хватит времени. У нас будет широкая с ним беседа о гарантиях безопасности», — сказал Зеленский.

Трамп назвал встречу российско-американской делегаций в Эр-Рияде «очень хорошей» и отметил, что он теперь «намного более уверен» в том, что соглашение об урегулировании между Россией и Украиной будет достигнуто.

Отвечая на вопрос Reuters о возможности встречи с президентом России Владимиром Путиным до конца февраля Трамп сказал: «Возможно».