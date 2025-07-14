Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог прибыл в Киев. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак, опубликовав видео, где встречает Келлога на вокзале.

«Оборона, укрепление безопасности, оружие, санкции, защита наших людей, усиление сотрудничества между Украиной и США — много тем для разговора», — написал Ермак.

По словам главы офиса президента Украины, Россия «не хочет прекращать огонь». Также он добавил, что Киев поддерживает принцип американского лидера «мир через силу».

Как пишут украинские СМИ, визит Келлога продлится неделю.

8 июля Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжат поставлять оружие Украине и даже нарастят их. Вечером 13 июля глава Белого дома рассказал, что США отправят Киеву зенитные ракеты Patriot, но не стал уточнять их количество.

Также американский лидер пообещал сделать «серьезное заявление» касательно России. Издание Axios со ссылкой на источники рассказало, что Трамп планирует объявить о новом плане вооружения Украины, который включит в себя поставки наступательного оружия