Уехавшие из России артисты, которые захотят вернуться в страну на фоне улучшения отношений с США, не смогут рассчитывать на «коллективную амнистию». Такое мнение в интервью РИА Новости выразил специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Никакой коллективной амнистии не может быть. Люди уезжали и вели себя по-разному. Они по-разному выступали в средствах массовой информации. Мне кажется, что тем людям, которые занимали активную антироссийскую позицию, не будут рады в нашей стране», — сказал он.

По словам Швыдкого, среди уехавших из России были те, кто покинул страну из-за «внутренней растерянности» или по бытовым причинам, «но ни в коей мере не скомпрометировали себя антироссийскими выступлениями». К таким гражданам «будет совершенно иной подход», предположил спецпредставитель президента, добавив, что в каждом конкретном случае необходимо принимать индивидуальное решение.

В феврале 2024 года писатель-фантаст Ник Перумов, более 25 лет живущий в США, заявил в интервью RTVI о желании вернуться в Россию.

«Мы же не эмигранты и не беженцы какие-то. Мы не уезжали для того, чтобы поносить нашу родину и поливать ее грязью, заслуживая этим какие-то плюшки и пряники. Уезжали просто потому, что надо было где-то работать, а в рынок мы не вписались», — сказал он.

До этого Перумов заявил, что россияне, уехавшие за границу, потеряли моральное право высказываться о происходящих в России событиях «до тех пор, пока не вернутся».