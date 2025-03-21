Федеральное правительство Германии «конфисковало танкер секретного теневого флота России вместе с драгоценным грузом». Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на немецкую таможню. По данным издания, речь идет о судне «Эвентин», ходившем под флагом Панамы.

Как уточняет Spiegel, танкер был конфискован таможенниками на прошлой неделе. При этом он с середины января стоял на якоре у побережья острова Рюген в Балтийском море.

«В соответствии с так называемым приказом о конфискации, поданным Главным таможенным управлением, теперь и сам ветхий танкер, и около 100 000 тонн сырой нефти стоимостью более €40 млн переходят в собственность Германии», — пишет немецкое издание.

В кругах службы безопасности поделились с журналистами, что после вынесения постановления танкер «будет перевернут». Ранее несколько немецких ведомств «вели интенсивные переговоры» о том, как поступить с судном.

Сообщается, что оно вышло из российского порта Усть-Луга и направлялось в Египет. При этом с середины января «Эвентин» дрейфовал к северу от Рюгена, «не имея возможности маневрировать».

«Из-за надвигающейся угрозы утечки нефти танкер был отбуксирован к берегам Засница [курортного города на Рюгене], где за ним днем и ночью наблюдали береговая охрана и федеральная полиция», — передает портал.

В конце февраля «Эвентин» внесли в список ЕС как часть теневого флота России. После этого правительство ФРГ приняло решение конфисковать судно, а не оставлять его на буксире.

«С точки зрения канцелярии и Министерства иностранных дел, это необычайно жесткие меры, призванные стать сигналом России, что Германия не будет бездействовать в отношении транзита российской нефти через Балтийское море», — заключает Spiegel.

Но пока немецкие специалисты думают, «как и где безопасно откачать сырую нефть» из резервуаров «Эвентина». Правительство земли Мекленбург — Передняя Померания «хотело бы поскорее избавиться от танкера, опасаясь негативного воздействия на окружающую среду и туризм».