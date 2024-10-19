В России спрос на товары для квадробинга на Wildberries в 2024 году вырос на 4800% в штуках и на 4700% по совокупной стоимости. Первый товар этой категории был продан на маркетплейсе в январе 2022 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу компании.

По Москве спрос на аксессуары для квадроберов, по данным WB, вырос на 4200% в штуках и 4400% по объему. Представитель маркетплейса заявил, что отраженный этой статистикой всплеск покупательского интереса объясняется эффектом низкой базы, поскольку в 2023 году увлечение квадробингом «было точечным, а сейчас приобрело более массовый характер».

Квадроберы подражают животным, имитируя их движения и повадки. Их внешними атрибутами являются маски, хвосты, перчатки и другие аксессуары. О том, как новый подростковый тренд оценивают психиатры, — в материале RTVI.

Товарами из категории «квадробинг/квадробика» начали торговать на Wildberries 2 января 2022 года — первой стала карнавальная маска. Но «активная» торговля аксессуарами для квадробинга стартовала лишь в мае 2024 года. Сейчас на маркетплейсе представлено 1218 товаров, в описании которых упоминаются квадроберы, и более 14,9 тысячи товаров с упоминанием квадробики. Данные по «Яндекс Маркету» и Ozon «Ведомости» не приводят.

По популярности среди товаров для квадроберов за последний месяц лидируют наборы, маски и хвосты, перчатки-митенки без «пальцев» и «парфюм по квадробике».

Кроме того, россияне активно ищут квадроберский корм, но такого товара в продаже нет, поскольку специальные пищевые продукты должны иметь «соответствующие документы» — а в противном случае упоминание квадроберов в их названии может «ввести покупателей в заблуждение». «Ведомости» отмечают, что в начале октября на Ozon продавался «Квадрокорм для квадроберов сладкий» за 1124 рубля, но сейчас приобрести его нельзя.

Кроме того, на маркетплейсах и сервисах объявлений можно купить домики для квадроберов в виде будок. Их стоимость еще недавно доходила до 22,7 тысячи рублей, но сейчас снизилась до диапазона 7,2 — 16,5 тысячи рублей.

Ранее сибирские СМИ сообщали, что жители региона начали продавать через интернет старые вещи, выдавая их за специальные товары для квадроберов, — в частности, бывшие в употреблении шубы и шапки из натурального меха. Некоторые авторы объявлений, наоборот, предлагают приобрести рогатки-рябинострелы для защиты от квадроберов.

Петербургское издание «Фонтанка» упоминает появившиеся в продаже «обереги от квадроберов» и авторские маски животных ручной работы за несколько тысяч рублей. В статье отмечается, что дороже всего — по 6-7 тысяч рублей за половину погонного метра — продается искусственный мех для изготовления ушей и хвостов. Ткань-канву для вышивки стали продавать как основу под квадроберские маски.

В начале октября представители организации «Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру с просьбой рассмотреть вопрос о признании квадроберов экстремистским движением с последующим запретом их деятельности в стране. В обращении говорилось о необходимости проверить маркетплейсы на предмет продажи товаров для квадробинга, поскольку такая продукция якобы «способствует продвижению и популяризации деструктивного движения».