Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии строгого режима уроженца Казани Альберта Абдуллина, который в январе 2025 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил 36-летнюю женщину и спрятал ее тело в автомобиле, принадлежащем актеру Гоше Куценко. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем телеграм-канале.

По данным РИА Новости, по иску потерпевшей стороны мужчину также приговорили к выплате 20,5 тысяч рублей на погребение убитой и 3 млн рублей в счет компенсации морального ущерба.

Как установило следствие, в ночь с 18 на 19 января в состоянии опьянения Абдуллин познакомился с женщиной на вокзале, и они продолжили совместное распитие алкоголя. Позже они сели в старый «Запорожец», припаркованный в одном из дворов на Кутузовском проспекте, где между ними произошел конфликт. В результате Абдуллин нанес женщине более 26 ножевых ударов, от полученных ранений она скончалась на месте. Затем он накрыл тело одеялом и заснул в машине.

Утром участковый нашел подозреваемого и жертву в автомобиле. Вскоре выяснилось, что автомобиль принадлежит актеру Гоше Куценко. Абдуллину предъявили обвинения в убийстве (ст. 105 УК РФ). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, свою вину мужчина отрицать не стал.

В одном из интервью Куценко рассказывал, что приобрел синий «Запорожец» летом 2019 года для своей коллекции винтажных авто. Актер объяснял этот покупку тоской по малой родине — Запорожью. Первое время он использовал машину для поездок по столице, но впоследствии оставил ее незапертой во дворе под тентом.