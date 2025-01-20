Ранее судимый Альберт Абдуллин, задержанный по подозрению в убийстве женщины во дворе жилого дома на Кутузовском проспекте в Москве, попросил разрешить ему уйти на СВО еще до ареста. Фото письменного обращения к судье в руках мужчины опубликовал телеграм-канал Shot.

«Ваша честь! Скрываться от следствия и суда не намерен. Я подал ходатайство о прохождении в рядах СВО, чтобы искупить свою вину. В содеянном раскаиваюсь. Прошу прощения у родственников потерпевшей. Я подал ходатайство о прохождении в рядах СВО, чтобы искупить свою вину», — говорится в той части обращения, которую можно прочесть на снимке.

Shot показал видео из зала суда, где Абдуллин прятал лицо от камер за своим обращением. В Дорогомиловском суде столицы ему избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца. На мужчину заведено дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК), максимальное наказание по которой — 15 лет лишения свободы.

Ранее Mash сообщал, что убитая — это уроженка Вилючинска Камчатского края 36-летняя Дарья Ш., прописанная в Тольятти. По данным канала, приехав в Москву, она работала в студиях красоты, а в последнее время обучала персонал в Ozon.

Накануне, 19 января, о найденном в автомобиле в московском дворе трупе женщины сообщили столичная прокуратура и источники в МВД. Сегодня выяснилось, что машина — это голубой «Запорожец», зарегистрированный на актера Гошу (Юрия) Куценко. Сам он пояснил, что находится в экспедиции на съемках в Ессентуках, и выразил соболезнования родным жертвы.

Подозреваемого задержали вскоре после обнаружения трупа. Столичный СК показал видео допроса, в ходе которого мужчина дал признательные показания и рассказал о случившемся. «В процессе распития спиртных напитков у нас произошел конфликт. Я начал наносить ей несколько ножевых, потом затащил тело в машину», — сказал задержанный.

По данным SHOT, Абдуллин — 30-летний безработный из Казани с «огромным количеством судимостей», в том числе за «убийство, изнасилование, разбой, кражу, оскорбление представителя власти, угроза убийством, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее этот телеграм-канал писал, что Абдуллаев познакомился с Дарьей Ш. на Киевском вокзале и пригласил ее провести вместе время в «Запорожце», который уже неделю использовал как место для ночлега, и через несколько часов убил, а потом еще три часа оставался в салоне рядом с трупом, где и был задержан. В московском СУ СКР уточнили, что на теле убитой обнаружено 12 колотых ран.

Ранее в интервью Куценко рассказывал, что купил ярко-голубой «Запорожец» в июне 2019 года, чтобы пополнить свою коллекцию ретроавтомобилей. По словам актера, им двигала ностальгия и память о малой родине — Запорожье. Некоторое время он ездил на этой машине по Москве, но потом поставил ее во дворе под брезентовым тентом и даже не запер.