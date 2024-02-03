ВС США в ночь на 3 февраля начали наносить удары по объектам поддерживаемых Ираном группировок в Ираке и Сирии, сообщило Центральное командование американских ВС (CENTCOM). В Ираке и Сирии выступили с осуждением действий США.

Согласно заявлению CENTCOM, авиаудары в Ираке и Сирии по иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР) и связанным с ним вооруженным формированиям были нанесены в 16:00 по времени EST (00:00 3 февраля по московскому времени).

«Вооруженные силы США нанесли удары по более чем 85 целям, используя многочисленные самолеты, в том числе бомбардировщики дальнего радиуса действия, прилетевшие из Соединенных Штатов. В ходе авиаударов было использовано более 125 высокоточных боеприпасов», — говорится в заявлении.

Среди объектов, которые подверглись ударам, перечислены центры командования и управления, разведывательные центры, ракеты, а также склады беспилотников и объекты логистики и цепочек поставок боеприпасов.

Президент США Джо Байден подтвердил, что американские ВС по его указанию «нанесли удары по объектам в Ираке и Сирии, которые КСИР и связанные с ним ополченцы используют для атак на силы США».

«Наша реакция началась сегодня. Это будет продолжаться в любое время и в любом месте по нашему выбору», — заявил Байден.

По его словам, США «не стремятся к конфликту на Ближнем Востоке или где-либо еще в мире», но страна «ответит», если будет причинен вред американским гражданам.

Удары США стали ответом на произошедший 28 января удар беспилотника по американской базе в Иордании, в результате которого погибли трое военнослужащих США, десятки были ранены. Байден возложил ответственность за ту атаку на действующие в Сирии и Ираке «радикальные группировки боевиков, поддерживаемые Ираном», пообещав привлечь виновных к ответственности.

Реакция и последствия

В Ираке осудили ответные удары США на своей территории, назвав их «нарушением суверенитета Ирака». Официальный представитель главнокомандующего иракскими вооруженными силами Яхья Расул заявил, что американские авиаудары «подрывают усилия иракского правительства и представляют угрозу, которая может привести Ирак и регион к ужасным последствиям» (цитата по Reuters).

В Сирии после ударов США заявили, что «оккупация частей сирийской территории силами США не может продолжаться». Согласно заявлению сирийских ВС, из-за ночных ударов погибли «несколько мирных жителей и военнослужащих», есть также раненые. Причинен «значительный ущерб государственной и частной собственности», говорится в заявлении (цитата по AFP).

По данным телеканала Al Hadath, жертвами ударов США по районам сосредоточения проиранских вооруженных формирований на востоке Сирии стали не менее 13 человек.

Ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил, что был нанесен ракетный удар по военной базе США, расположенной возле газового месторождения Конико в восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор.