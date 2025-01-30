В ближайшие месяцы США планируют провести тестовый подрыв небольшого количества плутония, чтобы оценить эффективность ядерного оружия и необходимость его последующей модификации. Как пишет NPR, эксперимент будет проходить в подземной лаборатории на полигоне в Неваде.

Взрыв будет осуществляться внутри сосуда размером в 91 сантиметр. В него поместят небольшое количество плутония, который ученые взорвут с использованием химической взрывчатки.

«Он [сосуд] предназначен для имитации ядерного взрыва. Но, опять же, это испытание будет подкритическим. Правительство США заявляет, что неконтролируемой ядерной цепной реакции не будет», — объяснил Джефф Брумфил из NPR.

Лаборатория, в которой будут взрывать плутоний, находится на территории комплекса национальной безопасности штата Невада, который раньше был испытательным полигоном. В 1950-е годы здесь проводили открытые испытания ядерного оружия, после которых до сих пор остались обломки, погнутые стальные балки и взорванный бетон.

В 1963 году США и другие ядерные державы подписали соглашение о переносе испытаний ядерного оружия в подземные туннели, который были построены в 1980-х. Как отмечает NPR, сейчас в них проводятся только подкритические эксперименты.

Подкритические эксперименты — эксперименты, которые имитируют условия внутри ядерного оружия, не вызывая цепной ядерной реакции.

«Мы делаем это, потому что это безопасно. <…> Мы можем контролировать окружающую среду. И мы также обеспокоены потенциальным повреждением корпуса. И поэтому мы хотим сделать это в контролируемой среде, чтобы не допустить попадания плутония в окружающую среду, [если что-то пойдет не так]», — сказал проводящий эксперимент Дэвид Фанк.

Он отметил, что в Неваде соблюдаются все правила по проведению экспериментов с ядерным оружием. Ученый-ядерщик из Лос-Аламосской национальной лаборатории Дон Хейнс добавил, что в настоящее время у США нет острой необходимости испытывать ядерное оружие.

«По нашему мнению, нет системных вопросов, ответы на которые можно было бы получить с помощью теста, который стоил бы затрат, усилий и времени», — подчеркнул он.

Вместе с тем Брумфил указал, что решение о том, проводить тестирование или нет, не входит в компетенции Хейнса и других ученых. В конечном счете, выбор за политиками и генералами, должна ли Америка взорвать еще одно ядерное оружие в этих туннелях, пишет NPR.

Одно из предыдущих испытаний на ядерном подземном полигоне штата Невада состоялось 20 октября 2023 года — в день, когда Госдума одобрила закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

В американском Минэнерго заявили, что подземный химический взрыв на объекте был проведен «с целью улучшения возможности США выявлять ядерные взрывы малой мощности по всему миру». Также в ведомстве подчеркнули, что подобные испытания помогают «продвигают разработку новых технологий в поддержку целей США по нераспространению ядерного оружия»