Из-за соперничества крупных стран обостряется угроза ядерного столкновения, заявил в интервью ТАСС секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. По его словам, страны Запада развязали против Москвы и Минска «идеологическую и ценностную агрессию».

Шойгу отметил, что противники пытаются подавить Россию и Беларусь при помощи санкций, а также дестабилизировать оба государства изнутри. По его словам, до сих пор не прекращаются попытки «подрыва общественных устоев, навязывания чуждой неолиберальной идеологии».

Такой подход стран Запада, уточнил секретарь Совбеза России, отрицательно сказывается на ситуации в мире. Он отметил, что «идет активное обесценивание международных структур (ВТО, ВОЗ, ОЗХО и т.д.), они все больше становятся политическими инструментами».

«Предпринимаются попытки подорвать международные усилия по предотвращению гонки вооружений в космосе и превратить космическое пространство в новую сферу вооруженного противостояния. Эти действия прямо направлены на ослабление наших стран и продиктованы стремлением лишить нас суверенитета и права свободно выбирать собственный путь развития», — считает Шойгу.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал своего российского коллегу Владимира Путина «в ближайшее время» завершить конфликт с Украиной, пригрозив ввести новые санкции и высокие пошлины на весь российский экспорт в Америку при отказе Москвы заключить сделку.

Республиканец назвал происходящее на Украине «нелепой войной» и заявил, что ее можно завершить «легким или трудным путем — и легкий путь всегда лучше». Если не остановить конфликт, «дальше будет только хуже», считает Трамп.

Комментируя его слова, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит «новых элементов» в угрозах американского лидера ввести антироссийские санкции, если сделка по Украине не будет достигнута. Он добавил, что в свой первый президентский срок Трамп часто прибегал к подобным мерам.