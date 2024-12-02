Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что у ВСУ нет сил для возвращения утраченных территорий говорит о том, что новая администрация США заставит его пойти на территориальные уступки. Таким мнением поделился с «Инфо24» бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Он предположил, что администрация избранного президента США Дональда Трампа предложила Зеленскому «какую-то сделку».

«Скорее всего, Зеленскому объяснили, что денег и оружия нет, поэтому необходимо останавливать боевые действия, идти на территориальные уступки и принимать меры для сохранения того, что осталось», — считает Матвийчук.

Он также предположил, сославшись на данные «инсайдеров с Украины», что Зеленский в ближайшее время может снять с должности главкома ВСУ Александра Сырского и впоследствии «повесить на него всех собак».

В интервью Kyodo News, опубликованном 2 декабря, Зеленский признал, что украинской армии не хватает сил, чтобы вернуть Крым и другие утраченные территории, поэтому Киеву «нужно найти дипломатические решения». Однако, по его словам, такие шаги можно рассматривать «только тогда, когда мы будем знать, что мы достаточно сильны» перед лицом будущей потенциальной агрессии. Зеленский повторил, что считает членство Украины в НАТО гарантией безопасности страны.

В конце октября Зеленский заявил в интервью Sky News, что «горячую фазу» военных действий можно завершить, взяв подконтрольные Киеву части Украины «под зонтик НАТО». По мнению политика, в этом случае можно будет договориться о возвращении утраченных территорий дипломатическим путем.