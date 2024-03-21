США предложили своим партнерам по G7 создать специальную структуру для выпуска облигаций на сумму не менее $50 млрд, обеспеченных прибылью от замороженных российских активов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Вашингтон в частности предложил объединить $280 млрд российских активов, замороженных странами G7 и ЕС, в компанию специального назначения (SPV), прибыль от которой пойдет на так называемые «облигации свободы», говорят источники агентства. Средства планируется направить на поддержку Украины.

По словам одного из собеседников, обсуждения находятся на ранней стадии. Некоторые страны «Большой семерки», включая Германию и Францию, с осторожностью восприняли идею Вашингтона. Эстония и ряд других стран ЕС призвали союзников «быть смелее» и конфисковать российские активы напрямую, пишет Bloomberg.

По данным источников Reuters, некоторые зарубежные банки опасаются, что конфискация замороженных активов может привести к дорогостоящим судебным разбирательствам и подорвать западную банковскую систему.

Более двух третей замороженных активов России заблокированы в ЕС, они приносят около $3,6 млрд чистой прибыли в год. Поступления от предполагаемого размещения облигаций будут равны почти $60 млрд долларов американской помощи, которые все еще находятся на рассмотрении Конгресса, отмечает Bloomberg.

20 марта Европейская комиссия предложила перевести 90% прибыли от российских замороженных активов в Европейский фонд мира и направить их на закупку вооружений для Украины. Остальную часть средств планируется использовать на восстановление страны.

Согласно плану Еврокомиссии, Украина также будет ежегодно получать налог в размере 25%, который Бельгия взимает с прибыли. Ожидается, что в 2024 году эта сумма составит 1,7 млрд евро, из них 1,5 млрд евро планируется выплатить в этом году. Общая сумма, которую Украины может получить от замороженных российских активов в 2024-м, оценивается в €4-4,5 млрд.

Как только предложение Еврокомиссии будет одобрено правительствами стран ЕС, средства будут выделяться Украине дважды в год, первый транш поступит в июле.

Канцлер Германии Олаф Шольц на открывшемся 21 марта саммите ЕС поддержал план Еврокомиссии, заявив, что средства должны быть в первую очередь направлены на закупку оружия и боеприпасов для Украины. Австрийский канцлер Карл Нехаммер не согласился с Шольцем, выступив за то, чтобы в первую очередь доходы пошли на восстановление Украины.

Россия задействует все возможные механизмы, если Запад направит замороженные активы на помощь Украине, заявил 21 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Конечно, на основе взаимности мы будем не зеркально, но в том объеме, насколько это соответствует нашим интересам, выбирать и другие методы для ответа», — подчеркнул он.

Министр финансов Антон Силуанов в феврале заявил, что в России заморожено не меньше иностранных активов, чем российских за рубежом. По его словам, в 2024 году планируется запустить механизм обмена замороженными активами для россиян. По оценке Силуанова, в рамках этого механизма вернуть свои вложения смогут около 2,5 млн россиян.