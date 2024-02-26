В России заморожено не меньше иностранных активов, чем российских за рубежом. Об этом заявил в интервью РИА Новости министр финансов Антон Силуанов.

Россия следит за решениями западных стран в отношении замороженных золотовалютных резервов.

«У нас заморожено тоже не меньше. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ», — сказал глава Минфина.

Он добавил, что Китай уже сокращает свое участие в американских бумагах, и назвал это «следствием того, что происходит». Надежность доллара и евро подорвана», — заявил Силуанов.

Он добавил, что в 2024 году планируется запустить механизм обмена замороженными активами для россиян. Проекты, устанавливающие порядок обмена, подготовлены, решение будет принято «в ближайшее время».

В декабре глава Минфина говорил, что в рамках этого механизма вернуть свои вложения смогут около 2,5 млн россиян, чьи активы заблокированы. По словам Силуанова, у россиян заблокированы активы на общую сумму 1,5 трлн рублей. На первом этапе планируется разблокировать счета примерно на 100 млрд рублей.

В ноябре 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, создающий условия для обмена с иностранцами замороженными активами российских инвесторов.

Зарубежные инвесторы смогут выкупить заблокированные иностранные бумаги россиян, используя средства на своих счетах типа С, где находятся заблокированные иностранные активы. Сделки будут заключаться путем проведения торгов.

В феврале Совет Евросоюза утвердил постановление, позволяющее использовать прибыль от замороженных российских активов на помощь Украине. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов в ближайшее время легализовать использование процентных доходов от заблокированных российских средств.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в своей колонке к годовщине военных действий на Украине призвал Запад быть смелее в вопросе конфискации замороженных активов России.