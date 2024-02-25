Премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает, что Западу необходимо проявлять больше смелости в вопросе конфискации замороженных российских активов. Об этом он написал в своей колонке для The Times, которая посвящена двухлетней годовщине военной операции на Украине.

«Это начинается с того, что мы забираем миллиарды в виде процентов, которые приносят эти активы, и отправляем их Украине. А затем, вместе с G7, мы должны найти законные способы арестовать сами активы и тоже перевести эти средства Украине», — рассуждает Сунак.

Кроме того, британский премьер призвал США продолжать поддержку Украины и выразил уверенность, что «они это сделают». «Потому что мы знаем, что если [президент России Владимир] Путин победит на Украине, то основам порядка, основанного на правилах, будет брошен вызов до самого основания», — считает Сунак.

Он добавил, что Западу необходимо также быть смелее в вопросах поставкок оружия Киеву и введения антироссийских санкций.

Евросоюз и США обсуждают использование российских замороженных активов с 2022 года. В декабре 2023-го газета Financial Times писала, что Вашингтон предложил странам ЕС признать себя «пострадавшими» от действий России и на этом основании конфисковать ее активы в качестве компенсации. Как указывало издание, в дальнейшем эти средства могут быть переданы Украине — траншами через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития.

В конце января высокопоставленные чиновники ЕС заявили Reuters, что ЕС вряд ли будет конфисковать замороженные активы российского ЦБ, поскольку такой шаг может стать слишком рискованным с юридической точки зрения. Источники агентства предположили, что потенциальные инвесторы начнут опасаться, что их активы тоже впоследствии могут конфисковать.

В начале февраля в ЕС приняли решение о создании специального фонда для помощи Украине, рассчитанного на выделение €50 млрд в виде грантов и кредитов. Позднее Евросоюз утвердил постановление, которое дает законную базу для использования прибыли от замороженных активов России в интересах Киева.

Согласно документу, центральные депозитарии в ЕС не смогут использовать доходы от российских активов по своему усмотрению. В том случае, если депозитарии владеют активами ЦБ России на сумму более €1 млн, им придется учитывать остатки денежных средств, накопленных в результате ограничительных мер ЕС, и хранить эти активы на отдельных счетах.

Согласно документам Еврокомиссии, в 2022 году в странах G7, ЕС и Австралии были заморожены российские активы на сумму около $300 млрд. Основная их часть — около €210 млрд — находится в Евросоюзе. Крупнейшим держателем активов (€191 млрд) выступает центральный депозитарий ценных бумаг Euroclear со штаб-квартирой в Бельгии.